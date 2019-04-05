Названо гонорар Ломаченка за бій з Кроллою: спортивні підсумки 4 квітня

ЗМІ розкрили гонорар українського чемпіона Василя Ломаченка за бій з Ентоні Кроллою, а російський футболіст Олександр Кокорін не стримав емоцій після вироку суду про арешт до вересня цього року. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 4 квітня.
Крім того, стала відома дата бою Олександра Усика та Карлоса Такама. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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