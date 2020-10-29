Менеджер Чісори спрогнозував поразку Усика, згадавши бій Ломаченко – Лопес

Менеджер Дерека Чісори Девід Хей заявив, що Олександр Усик не зможе впоратися з міццю та розміром свого підопічного в поєдинку, який відбудеться в суботу, 31 жовтня.

В інтерв'ю виданню ESPN легендарний британець згадав нещодавній бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом, в якому габарити американця дозволили йому сенсаційно перемогти нашого співвітчизника. Він вважає, що в протистоянні Усика та Чісори відбудеться те ж саме.

"Ви бачили, що сталося, коли Лопес бився з Ломаченком кілька тижнів тому. Тоді розмір взяв гору над навичками, і в цьому випадку все станеться так само. Усик завоював усі титули в першій важкій вазі, але він зустрічався з боксерами до 91 кг. Чісора, якого ми бачили в боях проти Девіда Прайса, Артура Шпильки, володіє ударною силою суперважковаговиків. Усик, з іншого боку, не заявив про себе в поєдинку проти Чазза Уїзерспуна. Чи зможе він впоратися з потужністю, розміром і швидкістю? Я так не думаю. Дерек вичавить з нього всі соки, а потім нокаутує", – поділився своєю думкою Хей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекери несподівано змінили котирування на переможця бою Усик – Чісора.