Контракт з Гассієвим: промоутер Усика зробив офіційну заяву

Промоутер українського чемпіона Олександра Усика Едді Хірн заявив, що домовився про контракт з росіянином Муратом Гассієвим.

За словами британського менеджера, суперник нашого співвітчизника по фіналу Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS), найімовірніше, як і українець, перейде в суперважку вагову категорію.

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"У нас є принципова домовленість з ним і, думаю, офіційно ми оголосимо про це в наступну п'ятницю. Ми також підпишемо ще одного представника хевівейта", – повідомив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing в інтерв'ю IFL TV.

Він уточнив, що наступний бій росіянина з великою часткою ймовірності буде транслюватися стріммінговою платформою DAZN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ назвали найбільш ймовірного суперника Олександра Усика в дебютному бою в суперважкій вазі.

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