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30 листопада • оновлено в 10:38
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Кокляєв - Ємельяненко: опубліковано відео убивчого нокауту

9.6т
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Знаменитий боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Емельяненко нокаутував відомого пауерлифтера Михайла Кокляєва.

Боксерський поєдинок на турнірі "Битва стихій", який називали "найбільш очікуваним боєм року" в Росії, відбувся в Москві і несподівано завершився в першому раунді. 40-річний Кокляєв, який на 20 кг був важчим за свого 38-річного суперника, нічого не зміг зробити в ринзі.

Важкоатлет раз по раз пропускав удари в голову, і на третій хвилині один з убивчих бічних відправив Михайла на канвас . OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня Ємельяненко і Кокляєв влаштували бійку в одному з московських барів. Під час бійки Ємельяненко розсік брову Кокляеву.

Відзначимо, що в квітні Олександр зірвав третій бій поспіль, розбившись на велосипеді.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія Москва
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