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4 грудня • оновлено в 19:23
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Холіфілд розповів, що потрібно Усику для перемоги над топ-боксерами

1.5т
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Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд розповів, яким чином українець Олександр Усик може перемогти найсильніших боксерів світу.

"Ви знаєте, з ким йому доведеться зіткнутися: Деонтей Уайлдер, Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі. Для цього необхідно добре тримати удар, вміти боксувати і бути сильним у ближньому бою. У Усика є швидкість і спритність, але він повинен знаходитися у кращій формі, ніж вони. Тільки так він зможе перемогти", – заявив Холіфілд в інтерв'ю worldboxingnews.

Евандер Холіфілд і Олександр Усик

Евандер Холіфілд і Олександр Усик

champion.com.ua

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Він також зазначив, що, крім Уайлдера, Джошуа і Ф'юрі, суперником Усика може стати й Енді Руїс.

"Йому потрібно бути готовим і до зустрічі з Енді Руїсом. Він дуже хороший у боксуванні на короткій дистанції, це його гра. Руїс молодий і може принести величезні труднощі", – додав легендарний боксер.

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Тема
WBC
Особи
Евандер Холіфілд Олександр Усик
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