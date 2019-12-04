Холіфілд розповів, що потрібно Усику для перемоги над топ-боксерами

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд розповів, яким чином українець Олександр Усик може перемогти найсильніших боксерів світу.
"Ви знаєте, з ким йому доведеться зіткнутися: Деонтей Уайлдер, Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі. Для цього необхідно добре тримати удар, вміти боксувати і бути сильним у ближньому бою. У Усика є швидкість і спритність, але він повинен знаходитися у кращій формі, ніж вони. Тільки так він зможе перемогти", – заявив Холіфілд в інтерв'ю worldboxingnews.
Евандер Холіфілд і Олександр Усик
champion.com.ua
Він також зазначив, що, крім Уайлдера, Джошуа і Ф'юрі, суперником Усика може стати й Енді Руїс.
"Йому потрібно бути готовим і до зустрічі з Енді Руїсом. Він дуже хороший у боксуванні на короткій дистанції, це його гра. Руїс молодий і може принести величезні труднощі", – додав легендарний боксер.
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