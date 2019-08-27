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"Гімн України в Москві": Усика виправдали за бій у Росії

2.2т Читати матеріал російською

Знаменитий російський коментатор Олексій Андронов упевнений, що непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) був правий, погодившись провести фінальний бій WBSS із Муратом Гассiєвим у Москві.

"Так, однозначно, красень після бою з Гассiєвим у Москві. Вся його поведінка протягом усього вікенду: і на пресконференції, і на зважуванні. Він жодну політику в цю справу не пускав, він був дуже поважний по відношенню до Гассiєва. Я не бачу нічого поганого в тому, що як наслiдок український гімн прозвучав у Москві. Усик повинен був відмовитися від бою, або що зробити? А так, він поїхав і забрав усі пояси. Прославив свою країну і привіз пояси до Києва", – сказав Андронов в ефірі Youtube-каналу SportArenaTV.

Коментатор порівняв виступ боксера з успіхами нашої знаменитої шпажистки.

"Так само, як коли приїжджала Ольга Харлан на фехтувальний турнір "Московська шабля". Це – не "спорт поза політикою", це якраз спортсмени прославляють свою країну", – підсумував Андронов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Гассiєв і Усик 22 липня 2018 року бились у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії в Москві, де за підсумками 12 раундів перемогу здобув наш спортсмен.

Кримчанин став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, об'єднавши пояси за версіями WBC, WBO, IBF і WBА і пояс журналу The Ring.

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Олександр Усик Олексій Андронов
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