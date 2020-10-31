Гассiєв першим же ударом нокаутував Албанського Тайсона. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
3,6 т.
Гассiєв - Саферi

Російський боксер Мурат Гассiєв (26-1, 19 КО) в своєму дебютному бою в суперважкій вазі переміг Нурі Сеферi (41-9, 23 КО) на прізвисько Албанський Тайсон і завоював пояс чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації – WBA International.

12-раундовий поєдинок на сочинському концертно-розважальному майданчику "WOW Arena" в рамках шоу "Столото. Фестиваль боксу" завершився нокаутом в першому раунді.

Перша ж комбінація лівий хук-правий прямий уклала Сеферi на настил рингу. Рефері був однозначний у своєму рішенні, завершивши поєдинок.

Останній раз Мурат Гассiєв виходив на ринг 21 липня 2018 року. У московському "Олімпійському" він поступився українцеві Олександру Усику, який в підсумку став переможцем Всесвітньої суперсерії боксу

Мурат Гассієв