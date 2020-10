Гассiєв першим же ударом нокаутував Албанського Тайсона. Відео

Російський боксер Мурат Гассiєв (26-1, 19 КО) в своєму дебютному бою в суперважкій вазі переміг Нурі Сеферi (41-9, 23 КО) на прізвисько Албанський Тайсон і завоював пояс чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації – WBA International.

12-раундовий поєдинок на сочинському концертно-розважальному майданчику "WOW Arena" в рамках шоу "Столото. Фестиваль боксу" завершився нокаутом в першому раунді.

Перша ж комбінація лівий хук-правий прямий уклала Сеферi на настил рингу. Рефері був однозначний у своєму рішенні, завершивши поєдинок.

Heavyweight debut for Murat Gassiev (27-1, 20 KO's) is a quick one as he destroys Nuri Seferi (41-10) with a single shot for a TKO-1 victory - in a debut he waited 2 years for - in Krasnaya Polyana, Russia. Seferi hadn't been stopped since 2001 pic.twitter.com/zCmCrAGDok