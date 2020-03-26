Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що українець Олександр Усик може зіткнутися з серйозними проблемами в бою проти Дерека Чісори.

"Той Чісора, який двічі бився з Ділліаном Уайтом, доставить Усику проблеми. Я дивився його бій проти Девіда Прайса і дивувався, чому Прайс не може взяти ситуацію під контроль. Потім я брав участь у спарингу з Чісорою. Він сильний хлопець, з ним краще не жартувати", – цитує слова Джошуа інформагентство SkySports.

Дерек Чісора @derekwarchisora

Він також розповів, як Усик може стримати Чісору і взяти поєдинок під контроль.

"Швидкі ноги і рух. Мені вистачило цього в бою проти Енді Руїса-молодшого. Він знав, що якщо бездумно наблизиться до мене, то може пропустити сильний удар", – додав Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Едді Хірн заявив, що в найближчі дні бій українця проти Дерека Чісори, запланований на 23 травня в Лондоні, може бути офіційно скасований.

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