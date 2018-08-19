Дженнінгс - Дмитренко: повний бій на відео

Американський суперважкоатлет Брайан Дженнінгс (23-2, 13 КО) нокаутував екс-кримчанина Олександра Дмитренка, який виступає за Німеччину. Поєдинок завершився в 9-му раунді.

В середині бою американець пропустив гострий бічній і потрапив у нокдаун, але зміг піднятися і продовжити зустріч. У 8-му раунді Брайан просто бив українського німця, але Дмитренка врятував гонг.

Олександр не зміг повністю відновитися за перерву між раундами і в 9-му пропустив потужний аперкот. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам повне відео цієї зустрічі.

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