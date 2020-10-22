Де дивитися бій Усик – Чісора: розклад трансляцій

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) у суботу, 31 жовтня, проведе другий бій у суперважкій вазі.

33-річний уродженець Сімферополя на арені в Лондоні битиметься з британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО).

Подивитися пряму трансляцію можна буде на спортивному стримінґовому сервісі Dazn або SkySports.

В Україні поєдинок покаже відеосервіс MEGOGO. Орієнтовний час початку – 23:00.

Нагадаємо, що 13 жовтня минулого року Усик перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні.

У головному поєдинку вечора боксу в Чикаго наш співвітчизник легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Зазначимо, що спочатку протистояння між Усиком і Чісорою мало відбутися 23 травня на арені "O2" в Лондоні, проте через пандемію коронавірусу його перенесли.

На рахунку українця 17 перемог, 13 з яких було здобуто нокаутом, а британець провів 41 бій, вигравши 32 (23 нокаутом) і програвши 9 із них.