Знаменитий супертяж здобув ефектну перемогу в чемпіонському бою

Британець Дерек Чісора (32-9, 23 KO) переміг співвітчизника Девіда Прайса (25-7, 20 KO) в бою за вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO в суперважкій вазі (+90,7 кг).

Поєдинок в Лондоні на О2 Арені, в андеркарті фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, завершився в четвертому раунді.

Етнічний зімбабвієць розпочав зустріч першим номером і в третьому раунді став просто бити опонента. Прайса від вірного нокдауну врятував лише гонг. Домінування Чісори продовжилося в четвертій трихвилинці. Девід пропускав бічні, апперкоти, і кут боксера не став чекати нокауту, а на 3-й хвилині викинув в ринг рушник.

Чiсора - Прайс

Чiсора - Прайс

Чiсора - Прайс

Чiсора - Прайс

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 квітня минулого року Прайс програв бій за титули інтерконтинентального чемпіона і інтернаціонального чемпіона в суперважкій вазі (понад 90,7 кг) Олександру Повєткіну (33-1, 23 KO).

У 5-му раунді Девід пропустив потужну атаку, загубився в просторі і Повєткін найпотужнішим лівим напівбоковий "загасив світло" британцеві.

Чісора, якого в чемпіонському бою в 2012 році побив Віталій Кличко, в липні цього року ефектно переміг Артура Шпильку (22-4) з Польщі.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!