Чісора непристойно відреагував на танець Усика

Британський боксер Дерек Чісора непристойно відреагував на відео з танцем Олександра Усика, яке українець підписав словами "Танці, вправи й очікування бою з Дереком".

Суперник нашого співвітчизника по наступного поєдинку відповів без слів, відправивши фотографію, на якій він показує середній палець.

Чісора показав середній палець, побачивши танець Усика Twitter Дерека Чісора

Нагадаємо, що спочатку поєдинок Усика і Чісори був запланований на травень, проте через пандемію коронавірусу його перенесли на більш пізній термін. Точна дата і місце проведення бою залишаються незнайомці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останньою інформацією від промоутера британського боксера Девіда Хея, Усик і Чісора поб'ються в жовтні. Головним пріоритетом під час організації поєдинку є присутність на ньому глядачів.