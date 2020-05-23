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23 травня • оновлено в 16:15
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Чемпіонка України з боксу, яка заступилася за Усика, виявилася любителькою Росії

  • Олександр Усик записав відео, в якому пригрозив нокаутом своїм критикам

  • У відповідь боксера викликав на бій без правил борець Богдан Грицай, але Усик погодився битися тільки за правилами боксу

  • Відома українська журналістка Яніна Соколова висміяла поведінку Олександра і запропонувала боксеру вдарити її

  • Олена Колесник викликала на бій Соколову за бажання "хайпанути на Усику"

5.8т
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Дворазова чемпіонка України з боксу (2012, 2014 років) і боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олена Колесник восени 2016 року підписала контракт із московською промоутерською компанією Strela Promotion MMА.

Свій перший бій під егідою Strela Promotion Колесник провела в Нальчику. Під час бою її титрували, як спортсменку із Росії.

Чемпіонка України з боксу, яка заступилася за Усика, виявилася великою любителькою РФ
Чемпіонка України з боксу, яка заступилася за Усика, виявилася великою любителькою РФ

Пізніше Strela Promotion заявила Олену в Invicta Fighting Championships – американськiй промоції зі змішаних єдиноборств серед жінок.

Чемпіонка України з боксу, яка заступилася за Усика, виявилася великою любителькою РФ

Два перші поєдинки українка програла.

Чемпіонка України з боксу, яка заступилася за Усика, виявилася великою любителькою РФ

У лютому 2018-го Колесник взяла участь у великому інтерв'ю для російських журналістів.

Чемпіонка України з боксу, яка заступилася за Усика, виявилася великою любителькою РФ

Відзначимо, що Колесник у 2017 році похвалилася фото в Москві з найскандальнішою спортсменкою Росії Мар'яною Наумовою, яка першою отримала звання "заслужений майстер спорту" ДНР "під час нелегального візиту на окупований Донбас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Колесник зробила різкий випад на адресу телеведучої Яніни Соколової, образивши її.

Крім того, Олена записала відео, в якому обурилася ситуацією в Україні, назвавши її шокуючою.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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