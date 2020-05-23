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23 травня • оновлено в 11:43
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Українська дівчина-боєць Олена Колесник викликала на бій Соколову за бажання "хайпанути на Усику"

  • Олександр Усик записав відео, в якому пригрозив нокаутом своїм критикам

  • У відповідь боксера викликав на бій без правил борець Богдан Грицай

  • Усик погодився битися тільки за правилами боксу

  • Відома українська журналістка Яніна Соколова висміяла поведінку Олександра і запропонувала боксеру вдарити її

9.4т
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Багаторазова чемпіонка України з боксу і боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олена Колесник викликала на бій телеведучу журналістку Яніну Соколову, за її образи на адресу Олександра Усика.

"Моя думка, що це не більше ніж бажання Яніни хайпанути на імені всесвітньо відомого легендарного українця, спортсмена, який прославляє нашу країну, з нашим прапором. Для чого? Щоб підняти рейтинг своєї брехливої програми. Кожен повинен займатися своєю справою. Спортсмен – тренуватися і виступати. Політик – захищати наших громадян, забезпечувати безпеку та робочі місця, а журналісти повинні правдиво висвітлювати ситуацію на територію всієї країни", – заявила спортсменка.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

На думку дівчини-бійця кожен повинен займатися своєю справою і хоча б намагатися робити це якісно.

"Куди ви лізете Яніна? Я вже не кажу про те, що ви в кінці-кінців жінка і ведете себе жахливо. Якщо ви дійсно хочете отримати отримати спортивний пендель, запотиличник або просто побитися, я пропоную Вам свої послуги. Як жінка - жінці. Давайте я виступлю замість Саші. Навіщо ви його смикаєте? Якщо знадобиться на когось хайпануть, кого-то зачепити, кого-то викликати на ринг, то я тут. Я приїду, тільки спецрейс ще організуйте за нормальними цінами", – сказала Колесник .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Колесник у 2017 році похвалилася фото в Москві з найскандальнішої спортсменкою Росії Мар'яною Наумовою, яка першою отримала звання "заслужений майстер спорту" ДНР "під час нелегального візиту на окупований Донбас.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олена Колесник Яніна Соколова Олександр Усик
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