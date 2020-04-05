Екс-чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-5, 21 KO) заявив, що виникнення пандемії коронавiрусу пов'язано з вишками мобільного зв'язку 5G.

Амір Хан

"Я не думаю, що це приходить з Китаю. Це брехня. Люди кажуть, що китайці їли кажанів і змій і отрути, все упереміш. Що це за хрень? Ви вірите в це? Я – нi. Ви думаєте, що немає нічого спільного з 5G вишками, які будуються? Є, це все зроблено людьми. Вишки будують не без причин – вони тестують 5G. Це може бути контроль популяції – позбавлення від багатьох з нас, особливо коли вони сказали, що під найбільшою загрозою літні люди", - цитує британця Boxing Scene.

Амір впевнений, що кожен раз, коли з'являється зв'язок нового покоління, виникає якась епідемія.

"Повернемося в 2002, коли 3G був представлений світу, був спалах вірусу. Потім в 2009, коли з'явився 4G, був спалах свинячого грипу. 2020 року, хлопці – 5G, прорив коронавiрусу. Всі скажуть, що Амір Хан втратив голову. Вони спробують ізолювати мене, кажучи, що цей хлопець прийняв занадто багато ударів в голову", – сказав Хан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні минулого року Хан здобув дострокову перемогу над Біллі Дібом (45-6, 26 KO) і завоював пояс WBC International.

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