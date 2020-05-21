"Битися в саду": Промоутер Чісори розповів, коли відбудеться бій проти Усика

Промоутер Дерека Чісори Девід Хей прокоментував інформацію про те, що поєдинок його клієнта проти Олександра Усика не відбудеться в найближчі чотири тижні.

"Це дуже великий бій. Ви не можете змусити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі битися в саду. Про такий поєдинок потрібно говорити, йому потрібна розкрутка. Якщо нам доведеться почекати кілька місяців, то так тому і бути. Дерек дуже хотів би провести бій із глядачами. Він любить працювати на публіку і отримує від неї заряд енергії, а в Лондоні його підтримували б 90% уболівальників", – сказав Хей в інтерв'ю журналісту Гарету Девісу.

Дерек Чісора і Девід Хей

Він також зазначив, що Чісора з максимальною серйозністю готується до поєдинку проти Усика, оскільки перемога в ньому дозволить йому знову вийти на великий бій, ставши претендентом на чемпіонський титул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чісора нахамив Володимиру Кличку і Олександру Усику, згадавши їх у пості на Instagram.

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