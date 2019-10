Бій Усика скасовано: що сталося і чого чекати українському чемпіону

За 5 днів до найочікуванішого бою осені для Олександра Усика та України все вмить перевернулося "із ніг на голову" — суперника українця Тайрона Спонга викрили на допінгу.

Спонга поки ще не дискваліфікували, але дива не трапиться — на 99,9 відсотка він не вийде проти Усика в суботу. Але й сам бій уже не скасувати. В результаті промоутери Усика потрапили в наближену до патової ситуацію та екстрено шукають Олександру суперника...

Чому допінгова проба Спонга вже перетворилася на скандал і її називають підставою, а також кого у суперники отримає Усик 12 жовтня — розбирається OBOZREVATEL.

"Кинджальна" інформація про провалений допінг Тайрона Спонга з'явилася ще вночі вівторка на сторінці в Twitter сопромоутера Усика Едді Хірна. "Після контактів із VADA й стало відомо, що результати допінг-проби Тайрона Спонга погані. Їх відправили до Атлетичної комісії штату Іллінойс. Додаткова інформація буде опублікована пізніше. У нас є запасні суперники", — написав той.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong's test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by.