Бій Усика скасовано: що сталося і чого чекати українському чемпіону

За 5 днів до найочікуванішого бою осені для Олександра Усика та України все вмить перевернулося "із ніг на голову" — суперника українця Тайрона Спонга викрили на допінгу.

Спонга поки ще не дискваліфікували, але дива не трапиться — на 99,9 відсотка він не вийде проти Усика в суботу. Але й сам бій уже не скасувати. В результаті промоутери Усика потрапили в наближену до патової ситуацію та екстрено шукають Олександру суперника...

Чому допінгова проба Спонга вже перетворилася на скандал і її називають підставою, а також кого у суперники отримає Усик 12 жовтня — розбирається OBOZREVATEL.

Тестостерон Спонга і тиждень паузи: що трапилося із суперником Усика

"Кинджальна" інформація про провалений допінг Тайрона Спонга з'явилася ще вночі вівторка на сторінці в Twitter сопромоутера Усика Едді Хірна. "Після контактів із VADA й стало відомо, що результати допінг-проби Тайрона Спонга погані. Їх відправили до Атлетичної комісії штату Іллінойс. Додаткова інформація буде опублікована пізніше. У нас є запасні суперники", — написав той.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong's test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by. - Eddie Hearn (@EddieHearn) October 7, 2019

Хоча після коментаря українського промоутера боксера Олександра Красюка стає зрозуміло, що Едді цим "пострілом" просто остаточно закрив питання. За цого словами, у команди Усика ще тиждень тому була інформація щодо сумнівного допінгу Спонга. І Хірн вже не міг тягнути далі щодо нього — нідерландець "відчеплений", а новий суперник тепер підшукується відкрито й на повну.

Що ж до Спонга, пізніше стало відомо, що в його пробі знайшли заборонений препарат кломіфен, який застосовують для підвищення рівня тестостерону в організмі. І тепер боксера, найімовірніше, чекає дискваліфікація. Але навіть якщо цього не буде, навряд чи Усик з промоутерами повернуться до такого варіанту — хоча б через збереження репутації.

"Це підстава": як допінг-тест Спонга може стати великим скандалом

Сам Тайрон Спонг не "сховав голову в пісок" і дуже швидко дав різку відповідь: "Це підстава! Категорично заперечую, що коли-небудь вживав речовину, зазначену в доповіді Добровільного антидопінгового агентства (VADA). Я попросив перевірити зразок "B" у лабораторії за моїм вибором. Тестування, проведене минулого тижня на вимогу комісії з боксу Іллінойсу, показало те, що я завжди знав, — я чистий боєць", — заявив він у коментарі Boxing Scene.

Тайрон Спонг cdn.vox-cdn.com

Щодо "підстави", то тут Спонг очевидно переграє (хоча, хто знає, які особисті вороги залишилися у нідерландця після бурхливої кар'єри в кікбоксингу). Тут усе більше схоже на класичний сценарій — заборонена речовина випадково потрапила в організм Тайрона з якимось препаратом, який сам Спонг і його лікарі просто не розгледіли.

Боксеру, розглядаючи його кар'єру останнім часом, і не було сенсу мухлювати перед боєм із Усиком. Після переходу в бокс із кікбоксингу Тайрон вже достатньо розім'явся на слабших суперниках і провів більше 10-ти легких непримітних боїв. Тепер йому був потрібен досить гучний бій, де на першому плані для нідерландця стояла не перемога, а демонстрація свого рівня і заявка на чемпіонські титули.

Спонг хотів цього бою не менше, ніж Усик, і навряд чи усвідомлено пішов би на ризик із допінгом. Тепер же, у разі дискваліфікації, боксер може ніколи так і не вийти до топів хевівейту.

Росія? Ні: що далі чекати Усику

Варто сказати одразу, що Усик майже зі 100-відсотковою ймовірністю боксуватиме 12 жовтня у Чикаго. Бій вже не скасувати, адже в такому випадку Хірну та всій команді боксера доведеться заплатити величезні штрафи ТВ-трансляторам й іншим організаторам поєдинку. Також Усик є обов'язковим претендентом на пояс за версією WBO, і в планах його команди — вже в наступному році провести бій із переможцем реваншу Руїс — Джошуа. Змінювати заплановане було б дуже болісно для українця. Тому британець вже щосили шукає суперника і, мабуть, викрутиться із ситуації.

Едді Хірн

Залишається тільки одне питання: "Хто погодиться "на швидку руку", менш ніж за 5 днів до бою вийти на Усика?" Варіанти, звичайно, є, і дуже навіть цікаві. Але хто в підсумку дасть згоду?

Першим на нове місце став росіянин Олександр Устінов, промоутер якого прямо розповів, що боксеру було запропоновано битися з Усиком. Однак незабаром Красюк відкинув цю версію. Тут можна зробити висновок, що на фоні колишньої відмови бою з Андрієм Федосовим сам Хірн не хоче мати справ із російськими боксерами (та й Усик міг стати на принцип, не допускаючи опонентів із Росії в своєму дебютному бою хевівейту).

З тих, хто давненько не проводив поєдинків, і хто не чекає чемпіонської сутички в найближчому майбутньому, найпривабливішим донедавна виглядав британець Дерек Чісора. Одіозний уродженець Зімбабве також відчув на собі відмову суперника від бою і теж співпрацює з Хірном... Але буквально нещодавно було оголошено, що Чісора 26 жовтня проведе бій із Девідом Прайсом.

Також, за різноманітною інформацією, серед суперників Усика — Мануель Чарр, Оскар Рівас і той же Прайс. Але останній вже зайнятий, а сирієць Чарр два роки не виходив на ринг і дещо призабутий нинішньої аудиторією. А ось Рівас явно привабливіший в усіх аспектах, він посідає 8-ме місце рейтингу WBC і став би дуже хорошим суперником для Усика.

Усику наврочили?

У хевівейті досить рідко трапляються скасування боїв через допінг, але Усик потрапив саме в таку ситуацію. Так, в Олександра продовжується невдала смуга в кар'єрі, яка розпочалася ще навесні.

Олександр Усик

Дебютувати у хевівейті українець мав ще в травні, і все вже було організовано, але Олександр отримав пошкодження руки. Це дуже прикро відкинуло його бій на осінь, і він готувався зустрітися з Карлосом Такамом саме 12 жовтня.

Але за цей час вже сам Такам змінив свої плани й провів інший бій, відмовившись від бійки з Усиком. Після цього промоутери українця перебрали чимало варіантів — Андрій Федосов, Брайант Дженнінгс, Олександр Повєткін і навіть певною мірою Ентоні Джошуа. Дуже ймовірним був Федосов, але пізніше Усик чітко "розклав по поличках" небажання битися з російськими боксерами. У підсумку відпав і Повєткін.

Здавалося, Спонг був відмінним результатом пошуку суперника та чудовим випробуванням для Олександра. Справа наближалася до хорошого бою, але тепер життя підкинуло Усику черговий "бар'єр" на шляху до хевівейту. Невже кримчанину хтось наврочив після рішення перейти у важковаговики?

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