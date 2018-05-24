Бій Усик - Гассієв: у Росії зробили офіційну заяву

Дата і місце проведення фіналу Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) між Олександром Усиком і Муратом Гассіевим все ще не визначена. Як заявив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов, сторони локи не дійшли згоди.

"Дорогі друзі! Прохання не вводити в оману уболівальників і всіх любителів боксу щодо дати і місця проведення фіналу Боксерської Суперсеріі між Муратом Гассієвим і Олександром Усиком. Ще немає рішення, ми ведемо переговори, як тільки все буде вирішено, ми вам повідомимо про це!" - написав Кремльов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, бій Усик - Гассієв був запланований на 11 травня в аравійській Джидді, однак через травму українського боксера був відкладений. При цьому Росія усіляким чином намагається перекупити право на організацію фіналу WBSS.

Як повідомляв, ЗМІ повідомили місце і дату проведення бою Усик - Гассієв.