"Бій неможливий!" Промоутер Усика зробив несподівану заяву

Олександр Красюк, промоутер непереможного українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО), заявив, що поєдинок із Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) не може бути чемпіонським.

"Бій із Чісорою за титул неможливий. У разі, якщо титул WBO стане вакантним, Усик буде радий за нього поборотися. А Джозеф Паркер – претендент із найвищим рейтингом. Те, що бій Усика з Джошуа відбудеться, це факт. Питання лише в тому, коли це трапиться – вже у наступному його поєдинку або через один бій. Наразі ми очікуємо рішення Ентоні", – цитує Красюка Sky Sports.

Нагадаємо, що Дерека Чісору називають найбільш реальним претендентом на роль суперника Усика в наступному бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик заявив, що в своєму наступному поєдинку не збирається битися з переможцем бою-реваншу Руїс – Джошуа.

27 жовтня Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні.

13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник у США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Уізерспуном (38-4, 29 КО).

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!