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''Бій можливий'': у Ломаченка виник несподіваний варіант

3.4тЧитати матеріал російською

Чемпіон WBC в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес (23-0, 16 КО) зізнався, що готовий битися з Василем Ломаченком (12-1, 9 КО).

"Я легко роблю 63,5 кг і, гадаю, що якщо прийде можливість битися з Ломаченком, то я скористаюся нею перед тим, як піти за іншими поясами у першій напівсередній вазі. І наш бій можливий, адже ми обидва боксери Top Rank", — сказав Рамірес в інтерв'ю ESNews.

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Непереможений американець відзначився дивним висловлюванням про Ломаченка

Нагадаємо, що Ломаченко об'єднав титули чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO), перемігши Хосе Педрасу 8 грудня у Нью-Йорку.

Пізніше американський боксер Джервонта Девіс відзначився дивним висловлюванням про Василя Ломаченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко-старший визнаний тренером року у боксі у 2018 році за версією знаменитого американського порталу Sports Illustrated.

Особи
Василь ЛомаченкоХосе Рамiрес
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