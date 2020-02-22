Берінчик здобув ефектну перемогу в чемпіонському бою

Інтернаціональний чемпіон за версією WBO в легкій вазі Денис Берiнчик (13-0-0, 7 КО) успішно захистив свій титул в бою проти чемпіона Аргентини Ектора Едгарда Сарм'єнто (21-2-0, 14 КО).
12-й раундовий поєдинок на рингу ТРЦ "Термінал" у Броварах завершився перемогою українця за очками: 117:111, 117:112, 118:110
Перший раунд пройшов у своєрідній розвідці, де обидва боксери не форсували ситуацію, "пробуючи" один одного джебами.
Починаючи з третьої трихвилинки український боксер став захоплювати ініціативу. Денис постійно зміщувався в різні боки, демонструючи вражаючу перевагу в швидкості. Незважаючи на це, аргентинець вдало працював в захисті, правильно тримаючи руки, закриваючи і тулуб і голову.
У четвертому раунді Берiнчик влаштував справжній шторм опонентові, бомбардуючи його боковими і кілька разів аргентинцеві довелося тікати. Сарм'єнто був явно не готовий до такого високого рівня нашого співвітчизника.
У шостому раунді боксери влаштували яскравий розмін ударами, після якого Денис ледь не вилетів з рингу, повиснувши на канатах.
Аргентинський боксер намагався тримати українця на дистанції, використовуючи свою перевагу в довжині рук, і зловити аперкотом.
У кінцівці 8-й трихвилинці Берiнчик ударом в голову повісив опонента на канати. Уродженець Краснодону зупинився, чекаючи відлік нокдауну від рефері, проте цього не відбулося. Денис кинувся добивати гостя з Аргентини, якого врятував лише гонг.
Кінцівка зустрічі пройшла повністю під диктовку українця, який легко читав всі випади суперника.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня на арені ТРЦ "Термінал" у Броварах Денис впевнено захистив свій титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі. 31-річний уродженець Краснодону Донецької області з'явився на поєдинок в образі героя Ентоні Хопкінса з голлівудського трилера "Мовчання ягнят" - Ганнібала Лектера.
20 квітня Беринчик (11-0, 7 КО) захистив титул в бою з 37-річним Ніхіто Аракавою (32-6-3, 18 КО) на прізвисько "японський Роккі".
22 грудня Денис здобув ефектну перемогу нокаутом в поєдинку проти філіппінця Росекі Крістобаля. На бій український чемпіон вийшов в образі персонажа легендарної гри.
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