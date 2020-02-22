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23 лютого • оновлено в 00:24
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Берінчик здобув ефектну перемогу в чемпіонському бою

6.4т
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Інтернаціональний чемпіон за версією WBO в легкій вазі Денис Берiнчик (13-0-0, 7 КО) успішно захистив свій титул в бою проти чемпіона Аргентини Ектора Едгарда Сарм'єнто (21-2-0, 14 КО).

12-й раундовий поєдинок на рингу ТРЦ "Термінал" у Броварах завершився перемогою українця за очками: 117:111, 117:112, 118:110

Перший раунд пройшов у своєрідній розвідці, де обидва боксери не форсували ситуацію, "пробуючи" один одного джебами.

Починаючи з третьої трихвилинки український боксер став захоплювати ініціативу. Денис постійно зміщувався в різні боки, демонструючи вражаючу перевагу в швидкості. Незважаючи на це, аргентинець вдало працював в захисті, правильно тримаючи руки, закриваючи і тулуб і голову.

У четвертому раунді Берiнчик влаштував справжній шторм опонентові, бомбардуючи його боковими і кілька разів аргентинцеві довелося тікати. Сарм'єнто був явно не готовий до такого високого рівня нашого співвітчизника.

У шостому раунді боксери влаштували яскравий розмін ударами, після якого Денис ледь не вилетів з рингу, повиснувши на канатах.

Аргентинський боксер намагався тримати українця на дистанції, використовуючи свою перевагу в довжині рук, і зловити аперкотом.

У кінцівці 8-й трихвилинці Берiнчик ударом в голову повісив опонента на канати. Уродженець Краснодону зупинився, чекаючи відлік нокдауну від рефері, проте цього не відбулося. Денис кинувся добивати гостя з Аргентини, якого врятував лише гонг.

Кінцівка зустрічі пройшла повністю під диктовку українця, який легко читав всі випади суперника.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Денис Берінчик
Місце
Україна Бровари
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