5 подій 2018-го, які повернули Україну у топ світового боксу

Коли кар'єра братів Кличків пішла "за обрій", Україну досить швидко витіснили зі світової арени боксу — Віталія та Володимира замінити просто не було ким.

Так, Україна задовольнялася непоганими успіхами, але не на передових "майданчиках". Чемпіонати світу та Європи, і навіть медалі на Олімпійських іграх — все це було вагомим. Однак пояси чемпіонів провідних боксерських категорій майже не перетиналися з українським прапором, а Україна ніяк не могла повернутися до еліти.

Поки не настав 2018 рік — рік явного прориву українського боксу та відродження колишньої слави. Так, із Кличком ще ніхто не зрівнявся, але світове визнання повернулося. Усик зібрав 5 основних поясів у першій важкій вазі (друга за значущістю категорія), ще три українці стали чемпіонами в інших категоріях, наш тренер в перших лавах тренерського цеху, а Україною цікавиться найвпливовіший промоутер світу на сьогодні.

Як так сталося? OBOZREVATEL складає логічний ланцюжок ключових подій, які повернули Україну у топ світового боксу.

Вихід на сцену Олександра Усика та його 5 поясів

Те, що на Усика чекає велике майбутнє, було зрозуміло ще на Олімпіаді-2012, коли Олександр взяв "золото". Надалі кримчанин тільки підтверджував і покращував свій статус, збираючи перемоги у професіоналах одна за однією (разом з цим українець завоював титул інтерконтинентального чемпіона WBO).

Олександр Усик

Але основний і ключовий вихід на світову "сцену" Усика відбувся саме у 2018-му. Тут просто чудово українцю підвернулася Всесвітня боксерська суперсерія (WBSS), яку запустили в 2017 году як топ-турнір світового боксу. Це дало можливість Олександру отримати низку неймовірних поєдинків із кращими боксерами світу, а головне — досить швидко зібрати титули.

Маючи лише пояс WBO, в 1/2 фіналу WBSS Усик завоював титул чемпіона за версією WBC, а фінальний бій із Гассієвим став просто квінтесенцією успіху — до двох поясів Усик додав ще й титули WBA та IBF (а також пояс журналу The Ring), виграні у Гассієва.

Взагалі ж бій із Гассієвим став своєрідними "воротами" для Усика до елітної тусовки світового боксу. Олександр не тільки зібрав всі основні титули у важкій вазі, але й отримав потужну розкрутку та великі перспективи з виходом до надважкої ваги. А переможний бій із Тоні Белью лише зміцнив світове визнання — зараз Усика без сумнівів називають одним із найкращих боксерів світу і потенційним суперчемпіоном хевівейту.

Олександр Усик (праворуч) проти Мурата Гассієва

Усик повертає Україну на топ-ринок світового боксу і зміцнює позиції

Перемога у WBSS і статус абсолютного чемпіона у першій важкій вазі дозволив промоутерам Усика провернути стрімкий маневр — зайти на простори Великобританії. А це зараз топ-майданчик і найкращий ринок світового боксу.

Влітку промоутер Усика Олександр Красюк уклав контракт з одним із найкращих та найвпливовіших промоутерів світу — британцем Едді Хірном і його компанією Matchroom Sport. Це одразу відкрило Усику шлях до ряду топ-боїв, а його команді — відмінну перспективу здобути світову славу та утвердитися на боксерському Олімпі як у спортивному, так і в іміджевому та фінансовому плані.

Едді Хірн (ліворуч) і Олександр Красюк instagram.com/alex.krassyuk

В результаті з початком співпраці Красюка та Хірна Усику досить швидко був організований бій з Тоні Белью, в якому українець тільки підтвердив свій статус. Але це лише розминка на старті перед ривком у дійсно велику гру. Попереду — топ-бої у хевівейті з найкращими боксерами і майже неминуча зустріч із найкращим боксером сучасності Ентоні Джошуа. Завдяки Усику та співпраці з британцями Україна знову на коні, а в найближчому майбутньому, якщо українець продовжуватиме в тому ж дусі, може без проблем повернути славу часів Кличків.

Прориви Гвоздика, Ломаченка і Далакяна

Поки Усик пробивав дорогу до клієнтів Хірна, інші теж не спали — в результаті Україна завершує рік одночасно з чотирма чинними чемпіонами світу. Олександр Гвоздик, Василь Ломаченко та Артем Далакян проводять відмінний період кар'єри, в минулому році жодного разу не програвши.

Гвоздик з тимчасового чемпіона у напівважкій вазі WBC став постійним чемпіоном, виборовши свій перший пояс у бою з Адонісом Стівенсоном. Ломаченко не тільки завоював пояс WBA в легкій вазі, але і в бою з Хосе Педрасою зумів розжитися ще й поясом WBO. А Артем Далакян за рік зміг не тільки завоювати статус чемпіона WBA, але й провести два захисти поясу. Успішні захисти.

Олександр Усик (ліворуч), Василь Ломаченко (в центрі) та Олександр Гвоздик

По суті, за Ломаченка українські любителі боксу у 2018-му були спокійні. Василь виглядав дуже впевнено та тільки прогресував, тому новий крок у вигляді об'єднавчого бою був лише справою часу.

А ось за Гвоздика в Канаді переживала вся Україна разом із численною діаспорою. У бою з канадцем Адонісом Стівенсоном для Гвоздика не все складалося ідеально, а в результаті хоч і сумнівного, але офіційного суддівства українець за записками рефері взагалі програвав. Проте Олександр таки відправив Стівенсона у нокаут і героїчно для себе став чемпіоном.

Двічі приємно і за Артема Далакяна — мало розкручений боксер порівняно з іншими чемпіонами вже назбирав 18 боїв у кар'єрі і є найкращим серед легковаговиків. Крім цього Артем проводить майже всі свої бої в Україні (17 з 18-ти), чого так не вистачає українському боксу в інших категоріях.

Міг бути в України зараз і 5-й чемпіон, в середній вазі IBF. Але з цим у Сергія Дерев'янченка поки не склалося — українець у жовтні бився за пояс з американцем Даніелем Джейкобсом, але поступився.

Анатолій Ломаченко ховається за скромністю, але вершить долі

У боксі слава переможця дістається одній людині, однак за успіхами боксерів стоїть робота цілої команди — не тільки промоутерів, але і тренерів зі спаринг-партнерами та дієтологами. У нашому ж випадку значна частина вищезазначеного в українському боксі сталася завдяки одному тренеру — Анатолію Ломаченку.

Анатолій Ломаченко

Батько Василя Ломаченка в цьому році пожинає найбільші плоди своєї роботи. Крім того, що Василь відмінно закінчив рік із двома поясами, так "Папаченко" (як називають жартома Ломаченко-старшого) ще доклав руку і до поясів Усика.

Саме Анатолій Ломаченко був у кутку Усика, коли той перемагав Мурата Гассієва. Бій українця з Гассієвим називають чи не найкращим у кар'єрі Усика, і це визнання напевно з'явилося завдяки роботі "Папаченка". Хоча в підсумку Усик і Ломаченко-старший так і не "зібралися" на постійну співпрацю, але поки в Олександра був період тренерських змін (після прощання з Сергієм Ватаманюком і до приходу Юрія Ткаченка), Ломаченко-батько виручив кримчанина і допоміг йому домогтися однієї з найважливіших (якщо не найважливішої) перемоги в житті.

Добра частина нинішніх успіхів українського боксу — це праця Анатолія Ломаченка, починаючи ще з медалей Олімпіади-2012. Тепер же, підбиваючи підсумки 2018-го, відомий американський портал Sports Illustrated назвав Ломаченка тренером року, а чимало експертів і вболівальників сходяться на думці, що наразі батько Василя — найкращий тренер світу.

Конгрес WBC вперше завітав до України, український прапор викарбували на чемпіонському поясі

За останні роки в Україні майже не проходять бої топ-боксерів (особливо більш важких вагових категорій). Але у жовтні Київ прийняв подію, що не поступається крутістю багатьом топ-боям — Конгрес WBC.

Щорічне підсумкове засідання Всесвітньої боксерської ради (WBC) проходило 58-й раз в історії, але до цього і близько не мало відношення до України у плані проведення. Однак у цьому році Україна таки удостоїлася честі — Київ став господарем конгресу, зібравши "вершки" боксерського суспільства.

Брати Клички разом із Ленноксом Льюїсом, Евандером Холіфілдом та президентом WBC Маурісіо Сулейманом на Конгресі у Києві

Евандер Холіфілд (зліва) і Леннокс Льюїс вручають Володимиру Кличку чемпіонський пояс WBC

Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Оскар де ла Хойя, Олександр Усик та інші зірки минулого і теперішнього боксу брали участь у різних заходах Конгресу. Свої засідання проводили рейтинговий і суддівський комітети (для рефері був організований також семінар), багато промоутерів та організаторів боїв провели важливі зустрічі. А на закуску у київському Палаці спорту відбувся грандіозний вечір боксу.

Також Конгрес WBC у Києві ознаменувався для України ще й тим, що сама WBC доповнила свою емблему українським прапором. Тепер "синьо-жовтий" красується на всіх офіційних заходах WBC і стоїть поруч із провідними боксерським країнами світу. Що це, як не безпосереднє світове визнання?