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Максим Сухенко
Максим Сухенко
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5 подій 2018-го, які повернули Україну у топ світового боксу

6.2тЧитати матеріал російською

Коли кар'єра братів Кличків пішла "за обрій", Україну досить швидко витіснили зі світової арени боксу — Віталія та Володимира замінити просто не було ким.

Так, Україна задовольнялася непоганими успіхами, але не на передових "майданчиках". Чемпіонати світу та Європи, і навіть медалі на Олімпійських іграх — все це було вагомим. Однак пояси чемпіонів провідних боксерських категорій майже не перетиналися з українським прапором, а Україна ніяк не могла повернутися до еліти.

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Поки не настав 2018 рік — рік явного прориву українського боксу та відродження колишньої слави. Так, із Кличком ще ніхто не зрівнявся, але світове визнання повернулося. Усик зібрав 5 основних поясів у першій важкій вазі (друга за значущістю категорія), ще три українці стали чемпіонами в інших категоріях, наш тренер в перших лавах тренерського цеху, а Україною цікавиться найвпливовіший промоутер світу на сьогодні.

Як так сталося? OBOZREVATEL складає логічний ланцюжок ключових подій, які повернули Україну у топ світового боксу.

Вихід на сцену Олександра Усика та його 5 поясів

Те, що на Усика чекає велике майбутнє, було зрозуміло ще на Олімпіаді-2012, коли Олександр взяв "золото". Надалі кримчанин тільки підтверджував і покращував свій статус, збираючи перемоги у професіоналах одна за однією (разом з цим українець завоював титул інтерконтинентального чемпіона WBO).

Олександр Усик

Олександр Усик

Але основний і ключовий вихід на світову "сцену" Усика відбувся саме у 2018-му. Тут просто чудово українцю підвернулася Всесвітня боксерська суперсерія (WBSS), яку запустили в 2017 году як топ-турнір світового боксу. Це дало можливість Олександру отримати низку неймовірних поєдинків із кращими боксерами світу, а головне — досить швидко зібрати титули.

Маючи лише пояс WBO, в 1/2 фіналу WBSS Усик завоював титул чемпіона за версією WBC, а фінальний бій із Гассієвим став просто квінтесенцією успіху — до двох поясів Усик додав ще й титули WBA та IBF (а також пояс журналу The Ring), виграні у Гассієва.

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Взагалі ж бій із Гассієвим став своєрідними "воротами" для Усика до елітної тусовки світового боксу. Олександр не тільки зібрав всі основні титули у важкій вазі, але й отримав потужну розкрутку та великі перспективи з виходом до надважкої ваги. А переможний бій із Тоні Белью лише зміцнив світове визнання — зараз Усика без сумнівів називають одним із найкращих боксерів світу і потенційним суперчемпіоном хевівейту.

Олександр Усик (праворуч) проти Мурата Гассієва

Олександр Усик (праворуч) проти Мурата Гассієва

Усик повертає Україну на топ-ринок світового боксу і зміцнює позиції

Перемога у WBSS і статус абсолютного чемпіона у першій важкій вазі дозволив промоутерам Усика провернути стрімкий маневр — зайти на простори Великобританії. А це зараз топ-майданчик і найкращий ринок світового боксу.

Влітку промоутер Усика Олександр Красюк уклав контракт з одним із найкращих та найвпливовіших промоутерів світу — британцем Едді Хірном і його компанією Matchroom Sport. Це одразу відкрило Усику шлях до ряду топ-боїв, а його команді — відмінну перспективу здобути світову славу та утвердитися на боксерському Олімпі як у спортивному, так і в іміджевому та фінансовому плані.

Едді Хірн (ліворуч) і Олександр Красюк

Едді Хірн (ліворуч) і Олександр Красюк

instagram.com/alex.krassyuk

В результаті з початком співпраці Красюка та Хірна Усику досить швидко був організований бій з Тоні Белью, в якому українець тільки підтвердив свій статус. Але це лише розминка на старті перед ривком у дійсно велику гру. Попереду — топ-бої у хевівейті з найкращими боксерами і майже неминуча зустріч із найкращим боксером сучасності Ентоні Джошуа. Завдяки Усику та співпраці з британцями Україна знову на коні, а в найближчому майбутньому, якщо українець продовжуватиме в тому ж дусі, може без проблем повернути славу часів Кличків.

Прориви Гвоздика, Ломаченка і Далакяна

Поки Усик пробивав дорогу до клієнтів Хірна, інші теж не спали — в результаті Україна завершує рік одночасно з чотирма чинними чемпіонами світу. Олександр Гвоздик, Василь Ломаченко та Артем Далакян проводять відмінний період кар'єри, в минулому році жодного разу не програвши.

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Гвоздик з тимчасового чемпіона у напівважкій вазі WBC став постійним чемпіоном, виборовши свій перший пояс у бою з Адонісом Стівенсоном. Ломаченко не тільки завоював пояс WBA в легкій вазі, але і в бою з Хосе Педрасою зумів розжитися ще й поясом WBO. А Артем Далакян за рік зміг не тільки завоювати статус чемпіона WBA, але й провести два захисти поясу. Успішні захисти.

Олександр Усик (ліворуч), Василь Ломаченко (в центрі) та Олександр Гвоздик

Олександр Усик (ліворуч), Василь Ломаченко (в центрі) та Олександр Гвоздик

По суті, за Ломаченка українські любителі боксу у 2018-му були спокійні. Василь виглядав дуже впевнено та тільки прогресував, тому новий крок у вигляді об'єднавчого бою був лише справою часу.

А ось за Гвоздика в Канаді переживала вся Україна разом із численною діаспорою. У бою з канадцем Адонісом Стівенсоном для Гвоздика не все складалося ідеально, а в результаті хоч і сумнівного, але офіційного суддівства українець за записками рефері взагалі програвав. Проте Олександр таки відправив Стівенсона у нокаут і героїчно для себе став чемпіоном.

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Двічі приємно і за Артема Далакяна — мало розкручений боксер порівняно з іншими чемпіонами вже назбирав 18 боїв у кар'єрі і є найкращим серед легковаговиків. Крім цього Артем проводить майже всі свої бої в Україні (17 з 18-ти), чого так не вистачає українському боксу в інших категоріях.

Міг бути в України зараз і 5-й чемпіон, в середній вазі IBF. Але з цим у Сергія Дерев'янченка поки не склалося — українець у жовтні бився за пояс з американцем Даніелем Джейкобсом, але поступився.

Анатолій Ломаченко ховається за скромністю, але вершить долі

У боксі слава переможця дістається одній людині, однак за успіхами боксерів стоїть робота цілої команди — не тільки промоутерів, але і тренерів зі спаринг-партнерами та дієтологами. У нашому ж випадку значна частина вищезазначеного в українському боксі сталася завдяки одному тренеру — Анатолію Ломаченку.

Анатолій Ломаченко

Анатолій Ломаченко

Батько Василя Ломаченка в цьому році пожинає найбільші плоди своєї роботи. Крім того, що Василь відмінно закінчив рік із двома поясами, так "Папаченко" (як називають жартома Ломаченко-старшого) ще доклав руку і до поясів Усика.

Саме Анатолій Ломаченко був у кутку Усика, коли той перемагав Мурата Гассієва. Бій українця з Гассієвим називають чи не найкращим у кар'єрі Усика, і це визнання напевно з'явилося завдяки роботі "Папаченка". Хоча в підсумку Усик і Ломаченко-старший так і не "зібралися" на постійну співпрацю, але поки в Олександра був період тренерських змін (після прощання з Сергієм Ватаманюком і до приходу Юрія Ткаченка), Ломаченко-батько виручив кримчанина і допоміг йому домогтися однієї з найважливіших (якщо не найважливішої) перемоги в житті.

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Добра частина нинішніх успіхів українського боксу — це праця Анатолія Ломаченка, починаючи ще з медалей Олімпіади-2012. Тепер же, підбиваючи підсумки 2018-го, відомий американський портал Sports Illustrated назвав Ломаченка тренером року, а чимало експертів і вболівальників сходяться на думці, що наразі батько Василя — найкращий тренер світу.

Конгрес WBC вперше завітав до України, український прапор викарбували на чемпіонському поясі

За останні роки в Україні майже не проходять бої топ-боксерів (особливо більш важких вагових категорій). Але у жовтні Київ прийняв подію, що не поступається крутістю багатьом топ-боям — Конгрес WBC.

Щорічне підсумкове засідання Всесвітньої боксерської ради (WBC) проходило 58-й раз в історії, але до цього і близько не мало відношення до України у плані проведення. Однак у цьому році Україна таки удостоїлася честі — Київ став господарем конгресу, зібравши "вершки" боксерського суспільства.

Брати Клички разом із Ленноксом Льюїсом, Евандером Холіфілдом та президентом WBC Маурісіо Сулейманом на Конгресі у Києві

Брати Клички разом із Ленноксом Льюїсом, Евандером Холіфілдом та президентом WBC Маурісіо Сулейманом на Конгресі у Києві

Евандер Холіфілд (зліва) і Леннокс Льюїс вручають Володимиру Кличку чемпіонський пояс WBC

Евандер Холіфілд (зліва) і Леннокс Льюїс вручають Володимиру Кличку чемпіонський пояс WBC

Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Оскар де ла Хойя, Олександр Усик та інші зірки минулого і теперішнього боксу брали участь у різних заходах Конгресу. Свої засідання проводили рейтинговий і суддівський комітети (для рефері був організований також семінар), багато промоутерів та організаторів боїв провели важливі зустрічі. А на закуску у київському Палаці спорту відбувся грандіозний вечір боксу.

Також Конгрес WBC у Києві ознаменувався для України ще й тим, що сама WBC доповнила свою емблему українським прапором. Тепер "синьо-жовтий" красується на всіх офіційних заходах WBC і стоїть поруч із провідними боксерським країнами світу. Що це, як не безпосереднє світове визнання?

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Теми
WBOWBAWBCWBSSУсик - БельюУсик - ГассиевЛомаченко - ПедрасаГвоздик - Стiвенсон
Особи
Олександр УсикВасиль ЛомаченкоАнатолій ЛомаченкоОлександр ГвоздикСергій Дерев'янченкоМурат ГассієвТоні БельюЕдді ХірнОлександр КрасюкАдоніс СтівенсонХосе Педраса ГонсалесЛеннокс ЛьюїсЕвандер ХоліфілдВіталій КличкоВолодимир Кличко
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