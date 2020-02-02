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2 лютого • оновлено в 09:42
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Боєць ММА ударом в голову заспокоїв п'яного хулігана: спортивні підсумки 1 лютого

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Боєць ММА одним ударом нокаутував п'яного гопника, а напівроздягнена Морозюк поглумилася над гімном України. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 1 лютого.

Боєць ММА ударом в голову заспокоїв п'яного хулігана: спортивні підсумки 1 лютого

Крім того, найкрасивiша легкоатлетка України встановила новий світовий рекорд і боксер піднявся після нокдауну, вигравши чемпіонський пояс Усика. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов
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