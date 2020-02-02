Боєць ММА ударом в голову заспокоїв п'яного хулігана: спортивні підсумки 1 лютого

Боєць ММА одним ударом нокаутував п'яного гопника, а напівроздягнена Морозюк поглумилася над гімном України. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 1 лютого.

Крім того, найкрасивiша легкоатлетка України встановила новий світовий рекорд і боксер піднявся після нокдауну, вигравши чемпіонський пояс Усика. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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