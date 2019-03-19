Збірна України з біатлону позбудеться російських працівників

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак пообіцяв звільнити російських сервісерiв (людей, які готують лижі для спортсменів) з команди.

Володимир Бринзак Xsport.ua

"З ними ми однозначно не будемо продовжувати співпрацю. Ми вже ведемо переговори з італійцями. Будемо більше довіряти і нашим хлопцям. Але при цьому не хотілося б, щоб молоді тренери Ященко і Кравченко використовувалися як сервісмени — вони нам потрібні саме у тренерській ролі. Тому ми зараз займаємося пошуком", — сказав Бринзак в інтерв'ю Biathlon.com.ua.

"Враховуємо і рекомендації Віталія Руденчіка, який довгий час очолював сервіс-групу у нас, а тепер перейшов на роботу у Fischer. Спілкуємося і з тренерами, вислуховуємо їхні побажання. Думаю, до сезону зможемо повністю вирішити це питання", — зазначив глава ФБУ.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що капітан збірної України Дмитро Підручнийу прямому ефірі після мас-старту 3-го етапу Кубка світу звинуватив у невдачах національної команди сервісерiв.

У цьому сезоні українським біатлоністам готували лижі росіяни Дмитро Медведєв і Роман Віролайнен, а також словак Душан Отченаш.

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