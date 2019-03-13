Українці зіткнулися з несподіваною проблемою на чемпіонаті світу з біатлону

На чемпіонаті світу з біатлону в Естерсунді (Швеція) українські спортсмени зіткнулися з несподіваною проблемою, яка негативно впливає на їх результати – погане харчування.

Про це розповів в ефірі ObozTV президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак. За його словами, спортсмени інших країн також зіткнулися з даною проблемою.

"Біатлоністи живуть у звичайних готелях. Ми не можемо вибирати харчування – які готелі, таке й харчування. Це не тільки ми, а й спортсмени всього світу так. В Естерсунді захворіла і Алімбекова (виступає за збірну Білорусі – ред.), і наша Валя (Семеренко – ред.) мучиться, дві гонки у неї проблеми з харчуванням, це впливає на її виступи. Така проблема не тільки в нашій команді", – пояснив Бринзак.

Новини Біатлоністка збірної України вразила мережу незвичайною красою

За словами президента федерації, в Швеції дійсно специфічне харчування – "дуже одноманітне, воно їм не підходить, страждаємо від цього".

"Хтось вирішив це питання, свого кухаря привіз, будинок зняв... Якби ми знали, що там така проблема – нескладно привезти свого кухаря, щоб готувати. Але ж це не якесь село, а цивілізований шведське місто. Думали, що в готелі буде все нормально з харчуванням", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Урош Велепець, тренер української біатлоністки Юлії Джими, повідомив, що спортсменка незадоволена раціоном харчування на чемпіонаті світу. За його словами, спортсменці дають "одне і те саме – картоплю і котлети".

Українець Дмитро Підручний приніс Україні перше історичне "золото" чемпіонату світу з біатлону в чоловічих змаганнях.

Українські біатлоністки продемонстрували феноменальну стрільбу в індивідуальній гонці чемпіонату світу в Естерсунді.

Шоу "Бурчук LIVE" дивіться щодня по буднях з 14:00 до 16:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал