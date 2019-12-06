Україна взяла першу медаль на Кубку світу з біатлону: спортивні підсумки 5 грудня

Українка Юлія Джима здобула "срібло" на першому етапі Кубка світу з біатлону, а Володимир Кличко дав прогноз на бій Джошуа – Руїс 2.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 5 грудня.
Крім того, знаменита українська гімнастка Анна Різатдінова відверто розповіла, як перенесла анексію Росією Криму. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Є медаль! Українка створила грандіозну сенсацію на Кубку світу з біатлону
"Неможливо забути": Кличко дав прогноз на реванш Джошуа – Руїс
Колишній боєць UFC побив над унітазом двох чоловіків – опубліковано відео
"Так буде завжди!" Різатдінова категорично відповіла на питання, чий Крим
"У нас достатньо проблем": Кличко пройшовся по Ф'юрі
З'явилося відео церемонії нагородження Джими на Кубку світу з біатлону
Відставка: суперник України на Євро-2020 оголосив про кардинальне рішення
Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".