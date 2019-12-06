Україна взяла першу медаль на Кубку світу з біатлону: спортивні підсумки 5 грудня

Українка Юлія Джима здобула "срібло" на першому етапі Кубка світу з біатлону, а Володимир Кличко дав прогноз на бій Джошуа – Руїс 2.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 5 грудня.

Крім того, знаменита українська гімнастка Анна Різатдінова відверто розповіла, як перенесла анексію Росією Криму. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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