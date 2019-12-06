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6 грудня • оновлено в 10:52
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Україна взяла першу медаль на Кубку світу з біатлону: спортивні підсумки 5 грудня

1.1т
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Українка Юлія Джима здобула "срібло" на першому етапі Кубка світу з біатлону, а Володимир Кличко дав прогноз на бій Джошуа – Руїс 2.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 5 грудня.

Крім того, знаменита українська гімнастка Анна Різатдінова відверто розповіла, як перенесла анексію Росією Криму. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Кубок світу з біатлону UFC Анексія Криму Євро-2020
Особи
Ганна Різатдінова Юлія Джима
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