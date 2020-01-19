Головна Новини
19 січня • оновлено в 16:54
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Підручного зняли з гонки Кубка світу з біатлону

Підручного зняли з гонки Кубка світу з біатлону
5-й етап став історією
2.6т Читати матеріал російською

Чоловічою гонкою переслідування на дистанції 12,5 км завершився 5-й етап Кубка світу з біатлону

Україна представляли 4 спортсмена: Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов і Антон Дудченко.

Чинний чемпіон світу в індивідуальній гонці Дмитро Підручний невдало провів пасьют, зробив 7 неточних пострілів, і тренерський штаб прийняв рішення зняти спортсмена з дистанції, щоб поберегти його перед 6-м етапом в Поклюці.

Кращим серед українців став Артем Прима. Напередодні показавши гідний результат у спринті, 32-річний уродженець Чернігова з двома промахами фінішував 11-м.

Решта два представника нашої команди завершили гонку в кінці пелотона: Антон Дудченко 29-й, а Сергій Семенов 40-й.

Підручного зняли з гонки Кубка світу з біатлону

Новини
Збірна України з біатлону упустила медаль в естафеті на Кубку світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України в складі Артема Тищенка, Артема Прима, Антона Дудченка та Дмитра Підручного при великому снігопаді фінішувала на восьмому місці в естафеті.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
Німеччина Рупольдинг
Тег
Збірна України з баскетболу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филя филя
филя филя
чуть чуть в 10 не попал прима. а все из за того что рука кремля его выбила из десятки
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги