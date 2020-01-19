Підручного зняли з гонки Кубка світу з біатлону

Чоловічою гонкою переслідування на дистанції 12,5 км завершився 5-й етап Кубка світу з біатлону

Україна представляли 4 спортсмена: Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов і Антон Дудченко.

Чинний чемпіон світу в індивідуальній гонці Дмитро Підручний невдало провів пасьют, зробив 7 неточних пострілів, і тренерський штаб прийняв рішення зняти спортсмена з дистанції, щоб поберегти його перед 6-м етапом в Поклюці.

Кращим серед українців став Артем Прима. Напередодні показавши гідний результат у спринті, 32-річний уродженець Чернігова з двома промахами фінішував 11-м.

Решта два представника нашої команди завершили гонку в кінці пелотона: Антон Дудченко 29-й, а Сергій Семенов 40-й.

Новини Збірна України з біатлону упустила медаль в естафеті на Кубку світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України в складі Артема Тищенка, Артема Прима, Антона Дудченка та Дмитра Підручного при великому снігопаді фінішувала на восьмому місці в естафеті.

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