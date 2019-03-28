"Неможливо не порушити": глава українського біатлону виступив з відвертою заявою

Федерація біатлону України (ФБУ) свідомо відмовилася від державного фінансування, замінивши його спонсорською допомогою.

При цьому кошти, що виділяються державою на розвиток цього виду спорту, освоюються Управлінням збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення". Про це в ефірі ObozTV розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

Володимир Бринзак

"Можна було піти на експерименти, як це було ще 10 років тому. Але від цього дуже багато головного болю, тому що проходять серйозні перевірки контрольно-ревізійного управління. А в наших умовах неможливо десь щось не порушити. Десь снігу немає, десь спортсмени не поїхали, і потрібно дуже швидко приймати рішення. Тому я сказав, щоб кожен займався своєю справою – вони нехай забезпечують національну команда, а ми закриємо те, що не може держава", – підкреслив функціонер.

Бринзак також зазначив, що це жодним чином не впливає на функціонування організації та підготовку спортсменів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністи потрапили до трійки кращих снайперів за підсумками Кубка світу.

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