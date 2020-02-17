Глава українського біатлону закликав до примирення з росіянами

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак виступив за нормалізацію спілкування з росіянами.

На думку функціонера, в тому, що між країнами існує конфлікт, винні політики, а прості люди не повинні сваритися.

Володимир Бринзак Федерація біатлону України

"Поступово у нас виникає розуміння: люди ні до чого, політики завели їх в цю ситуацію. Треба спілкуватися на рівні спорту, культури, не можна перетворюватися налютих ворогів у звичайному житті. Німці колись були фашистами і ворогами, а зараз всі із задоволенням їдуть до Німеччини, тому що нам до них, як до небес. Обіймаються, дружать. У нас люди – і там люди. Це головніше за політику. І краще б кожному своєю справою займатися", – цитує Бринзака "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з біатлону 2020 року виник скандал навколо російського допінгіста Олександра Логінова, який виграв спринтерську гонку і завоював "бронзу" пасьюта. Лідери світового біатлону засудили сам факт участі представників РФ у змаганнях через допінговий скандал.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!