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17 лютого • оновлено в 17:49
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Глава українського біатлону закликав до примирення з росіянами

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Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак виступив за нормалізацію спілкування з росіянами.

На думку функціонера, в тому, що між країнами існує конфлікт, винні політики, а прості люди не повинні сваритися.

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Володимир Бринзак

Володимир Бринзак

Федерація біатлону України

"Поступово у нас виникає розуміння: люди ні до чого, політики завели їх в цю ситуацію. Треба спілкуватися на рівні спорту, культури, не можна перетворюватися налютих ворогів у звичайному житті. Німці колись були фашистами і ворогами, а зараз всі із задоволенням їдуть до Німеччини, тому що нам до них, як до небес. Обіймаються, дружать. У нас люди – і там люди. Це головніше за політику. І краще б кожному своєю справою займатися", – цитує Бринзака "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з біатлону 2020 року виник скандал навколо російського допінгіста Олександра Логінова, який виграв спринтерську гонку і завоював "бронзу" пасьюта. Лідери світового біатлону засудили сам факт участі представників РФ у змаганнях через допінговий скандал.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Володимир Бринзак
Теги
Федерація біатлону України Збірна України з біатлону
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Junio Van
Junio Van
они и не ссорились
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