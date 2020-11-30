Бринзак оцінив виступ України на першому етапі КС з біатлону

Президент Федерації біатлону України (ФБУ) Володимир Бринзак спокійно поставився до результатів наших збірних на першому етапі Кубку світу.

У коментарі UA:Перший функціонер зазначив, що це лише початок сезону, який до того ж проходить на тлі пандемії коронавірусу. За його словами, українські біатлоністи надолужать згаяне на старті.

"Я так можу оцінити ці виступи: ми не знаємо впливу коронавірусу, наприклад, на Віту Семеренко, Логінов теж перехворів – не яскраві виступи в нього. У Діми Підручного був позитивний результат, ми досі не знаємо, був чи не був у нього коронавірус, і як він його переніс. Такі нюанси і психологічно на спортсменів впливають. Були моменти, про які вболівальники не знають, а вони дуже впливають, тому тепер ми все вирівняємо – сезон тільки розпочинається, ще є час, і я думаю, що далі буде краще", – сказав Бринзак.

Нагадаємо, на етапі у фінському Контіолахті найкращими результатами серед українців відзначилися Юлія Джима та Олена Підгрушна, які посіли 10-те місце в індивідуальній гонці та спринті відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоністка Юлія Журавок вирішила пропустити сезон через вагітність.