"Бігти на рівні": тренер Джими розповів про проблеми українського біатлону

Екстренер збірної України з біатлону, а нині особистий наставник Юлії Джими, Урош Велепец розповів, чому українкам непросто конкурувати з найкращими спортсменками світу.

"Думаю, що всі біатлоністки в Україні дуже мало тренуються, тому вони не можуть ходом конкурувати зі спортсменками з Норвегії, Німеччини. Олена Підгрушна в олімпійському сезоні зробила 370 годин тренувань, тоді як норвезькі лижниці тренуються по 800 годин. А якщо ти робиш наполовину менше, то як ти зможеш бігти на їхньому рівні?" – розповів Велепец в інтерв'ю агентству Xsport.

Урош Велепец Sport.ua

Він також сказав, що був здивований другим місцем його підопічної в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Естерсунді.

"Зараз навіть не були впевнені, чи зможе вона добігти до фінішу. Нога все ще болить, незрозуміло було, як вона поведе себе під час гонки", – додав тренер Джими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська біатлоністка Юлія Джима була дуже здивована своїм успіхом в індивідуальній гонці.

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