Визначилися пари плей-офф Суперліги Парі-Матч

За підсумками регулярного сезону Суперліги Парі-Матч стали відомі пари учасників першого раунду плей-офф. Перемогу в першій частині чемпіонату України з баскетболу здобуло "Запоріжжя".

Тріумфатори регулярного сезону будуть боротися з останньою командою турнірної таблиці – чинним чемпіоном "Черкаськими Мавпами". Южненський "Хімік" за путівку до наступного раунду буде змагатися з харківським "Політехніком". "Дніпро" поміряється силами з "Одесою", а дебютант нинішнього сезону – "Київ-Баскет" зіграє проти МБК "Миколаїв".

Київ-Баскет - Політехнік ФБУ

Чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог. Перші поєдинки раунду плей-офф, в яких зіграють "Київ-Баскет" і "Миколаїв", а також "Запоріжжя" та "Черкаські Мавпи" відбудуться 26 березня. Решта зустрічей будуть проходити на наступний день.

Матчі-відповіді відбудуться на майданчиках команд, що зайняли нижні місця, 29 і 30 березня. У разі необхідності, якщо рахунок серії буде рівним, команди будуть визначати найсильнішого 2 квітня.

ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український тренер, екс-наставник національної баскетбольної команди Володимир Рижов розкритикував дворазового чемпіона НБА Станіслава Медведенка.

Знаменитий спортсмен був виключений зі складу виконкому Федерації баскетболу України (ФБУ), а Рижов нагадав про те, як Медведенко відмовлявся захищати кольори "жовто-синіх".

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