Успіх чемпіона: результати Суперліги Парі-Матч 14 грудня

У чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч в суботу, 14 грудня, проходять чергові два поєдинки другого кола регулярної першості країни.

Чинний чемпіон країни - южненський "Хімік" - вдома обіграв "Запоріжжя" (92:84), а "Прометей" в гостях грає з БК "Одесою"

Команда Віталія Степановського перед рідними вболівальниками виборола важку перемогу в гостей із "Запоріжжя" із рахунком 92:84.

Яків Тітов першим відкрив рахунок у матчі з лінії штрафних кидків, після чого він же додав в кошик господарів ще два бали. Господарі паркету відкрили лік власним набраним балам наприкінці третьої хвилини зустрічі – був точним Войналович, а в наступній атаці Айзея Вільямс вперше вивів свою команду вперед влучним триочковим. Загалом же цей триочковий став початком ривку господарів, які до кінця першої чверті зуміли збільшити свою перевагу до 12 балів.

В другій чверті домінування "Хіміка" загалом, та Саллівана зокрема – продовжилося. Американець за 10 хвилин на паркеті в першій половині набрав 16 балів жодного разу не промахнувшись: ні з гри (7/7), ні з лінії штрафних (2/2). Така вдала гра форварда надихнула і всю команду: южненці влучили за стартові 20 хвилин 6/9 триочкових та загалом атакували з гри із дуже пристойними 67% реалізації. Проти такого "Хіміка" у "Запоріжжя" шансів практично не було – 57:28.

В третій чверті картина гри на паркеті перевернулася на 180 градусів. Запоріжці вийшли з роздягалки зарядженими на битву і з перших секунд почали скорочувати відставання у рахунку паралельно добре працюючи у захисті. Так за 10 хвилин команді Плєханова вдалося відіграти 19 очок різниці!

В заключному періоді гості зуміли ще скоротити різницю в рахунку, а за 2 хвилини до завершення основного часу і взагалі наблизитися на відстань у 4 бали. Проте, на більше команди гостей сьогодні не вистачило – 92:84 перемога "Хіміка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, двома днями раніше "Хімік" вдома програв "Прометею" з Кам'янського (84:93), а БК "Запоріжжя" поразкою завершив поїздку до Одеси (94:84).

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