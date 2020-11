Збірна України програла Словенії у відборі на Євробаскет-2022

Збірна України з баскетболу програла команді Словенії 73:84 у матчі 3-го туру відбору на чемпіонат Європи-2022.

Зустріч проти діючих чемпіонів Європи пройшла в Любляні, де ФІБА організував спеціальний "пузир" для безпечного проведення матчів в умовах пандемії COVID-19.

Поєдинок почався для наших баскетболістів катастрофічно. Потужна і швидка Словенія просто зім'яла нашу команду, організувавши ривок 24:2.

