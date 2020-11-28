Збірна України програла Словенії у відборі на Євробаскет-2022
До цього Словенія і Україна зустрічалися в 1/8 фіналу Євробаскету-2017: з рахунком 55:79 перемогли словенці
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Крайній матч відбору на Євробаскет-2022 Україна провела 23 лютого (поступилася Угорщині 60:62)
Збірна України з баскетболу програла команді Словенії 73:84 у матчі 3-го туру відбору на чемпіонат Європи-2022.
Зустріч проти діючих чемпіонів Європи пройшла в Любляні, де ФІБА організував спеціальний "пузир" для безпечного проведення матчів в умовах пандемії COVID-19.
Поєдинок почався для наших баскетболістів катастрофічно. Потужна і швидка Словенія просто зім'яла нашу команду, організувавши ривок 24:2.
🇸🇮 Jaka Blazic with the most @JakaBlazic play of all Jaka Blazic plays 💯 @kzs_si | #EuroBasket- FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 28, 2020
📺 https://t.co/WPry4EBtK2 pic.twitter.com/DzuOcwRkeA
Господарі легко обігрували нас під кільцями, а також точно атакували з середньої дистанції. На руку словенцям зіграли і сім втрат за перші 10 хвилин.
"Olé!", As they say ... 😆- FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 28, 2020
Rupnik-inho delivers once again! #EuroBasket | @ LukaRupnik5 @kzs_si 🇸🇮 pic.twitter.com/xsftNhpoEq
Ситуація не змінилася і на початку другої чверті. Швидкі комбінації чемпіонів Європи і потужна гра під кільцем американського легіонера Джордана Моргана до 5-й хвилині оформили 30-очковий розрив.
Лише з 6-й хвилині українці почали поступово входити в матч. У наших баскетболістів стали залітати триочкові, а під кільцями впевненіше заграв Слава Кравцов.
Два поспіль "трюльника" від Іссуфа Санона на останніх секундах повели збірні на перерву за рахунку 50:28.
У перерві Айнарс Багатскіс знайшов потрібні слова. Українці заграли впевненіше, змусивши збірну Словенії здійснювати невимушені помилки. Перевага словенців танула на очах і до 6-й хвилині було якихось 12 балів. Лідером "жовто-синіх" в ці хвилини був Санон, який впевнено проходив під кільце, роздаючи точні і гострі передачі.
Як тільки Санон сів відпочити, збірна України відразу забуксувала в атаці і розрив знову став рости.
Четверта чверть стала справжньою грою нервів. Гравці з України всіма силами намагалися перевести гру в овертайм, однак зробити це підопічним Багатскіса не вдалося. За 1:08 до кінця матчу зусиллями Санону розрив зменшився до -7, але більшого добитися "синьо-жовті" не змогли. "Трійка" Муріча за 50 секунд поховала надії на успіх.
Як повідомляв OBOZREVATEL, суперник українців по групі команда Угорщини була змушена покинути Любляну через спалах коронавiрусу.