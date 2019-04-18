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Суперліга Парі-Матч: де дивитися медальні серії

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Вже найближчої суботи, 20 квітня, стартують заключні серії сезону Суперліги Парі-Матч. За "золото" національної баскетбольної першості боротимуться южненський "Хімік" та "Київ-Баскет", а "Запоріжжя" та "Дніпро" розіграють між собою бронзові нагороди.

Вирішальні протистояння можна буде побачити на телеканалах XSPORT і ObozTV, а також на сайті Федерації баскетболу України. Пропонуємо вашій увазі повний календар і розклад трансляцій медальних серій.

Новини
Україна подала заявку на проведення жіночого Євробаскета

20 квітня, субота

Матчі №1

16:00. "Запоріжжя" — "Дніпро" (ObozTV)

18:00. "Хімік" — "Київ-Баскет" (XSPORT)

Суперліга Парі-Матч: де дивитися медальні серії

ФБУ

22 квітня, понеділок

Матчі №2

18:00. "Запоріжжя" — "Дніпро" (XSPORT)

19:00. "Хімік" — "Київ-Баскет" (ObozTV)

25 квітня, четвер

Матчі №3

18:30. "Київ-Баскет" — "Хімік" (XSPORT)

19:30. "Дніпро" — "Запоріжжя" (ObozTV)

Суперліга Парі-Матч: де дивитися медальні серії

27 квітня, субота

Матчі №4

14:00. "Дніпро" — "Запоріжжя" (XSPORT)

16:00. "Київ-Баскет" — "Хімік" (ObozTV)

Зазначимо, що в разі необхідності проведення п'ятих матчів, дата та час цих поєдинків буде вказана додатково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові спалахнув гучний скандал навколо будівництва спорткомплексу.

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Тема
Суперліга
Теги
БК ХімікКиїв-БаскетБК ДніпроБК Запоріжжя
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Keating Pamela
Keating Pamela
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