Суперліга Парі-Матч: де дивитися медальні серії

Вже найближчої суботи, 20 квітня, стартують заключні серії сезону Суперліги Парі-Матч. За "золото" національної баскетбольної першості боротимуться южненський "Хімік" та "Київ-Баскет", а "Запоріжжя" та "Дніпро" розіграють між собою бронзові нагороди.
Вирішальні протистояння можна буде побачити на телеканалах XSPORT і ObozTV, а також на сайті Федерації баскетболу України. Пропонуємо вашій увазі повний календар і розклад трансляцій медальних серій.
20 квітня, субота
Матчі №1
16:00. "Запоріжжя" — "Дніпро" (ObozTV)
18:00. "Хімік" — "Київ-Баскет" (XSPORT)
ФБУ
22 квітня, понеділок
Матчі №2
18:00. "Запоріжжя" — "Дніпро" (XSPORT)
19:00. "Хімік" — "Київ-Баскет" (ObozTV)
25 квітня, четвер
Матчі №3
18:30. "Київ-Баскет" — "Хімік" (XSPORT)
19:30. "Дніпро" — "Запоріжжя" (ObozTV)
27 квітня, субота
Матчі №4
14:00. "Дніпро" — "Запоріжжя" (XSPORT)
16:00. "Київ-Баскет" — "Хімік" (ObozTV)
Зазначимо, що в разі необхідності проведення п'ятих матчів, дата та час цих поєдинків буде вказана додатково.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові спалахнув гучний скандал навколо будівництва спорткомплексу.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".