Перший в історії: ФБУ оголосила про старт Сyber Суперліги Парі-Матч

Федерація баскетболу України та титульний спонсор чоловічої Суперліги – TM Parimatch запускають перший в історії кіберчемпіонат України.
У турнірі візьмуть участь професійні баскетболісти. Чемпіонат матиме назву Сyber Суперліга Парі-Матч.
Турнір стартує вже 17 квітня й триватиме майже два тижні. Він об’єднає 12 професійних українських баскетболістів, які мають визначити чемпіона у грі NBA 2K20 на Sony Playstation 4.
Серед учасників змагань гравці збірної України, а також провідні баскетболісти української Суперліги.
Склад учасників Сyber Суперліги Парі-Матч:
Ігор Бояркін ("Харківські Соколи")
Олександр Липовий ("Промітеас", Греція)
Артем Пустовий ("Барселона", Іспанія)
Ісуф Санон ("Дніпро")
Максим Закурдаєв ("Дніпро")
Роман Новіков ("Одеса")
Олександр Кобець ("Черкаські Мавпи")
Юрій Кондраков ("Київ-Баскет")
Олександр Антипов ("Прометей")
В’ячеслав Петров ("Київ-Баскет")
Вадим Прокопенко ("Одеса")
Андрій Кожем'якін ("Запоріжжя")
17 та 18 квітня відбудуться ігри групового етапу. Кожна з груп буде сформована з трьох геймерів, двоє найкращих вийдуть до плей-офф.
Серії плей-офф триватимуть до двох перемог. 1/4 фіналу відбудеться 22 квітня, а півфінали – 25 квітня. Фінал та серія за третє місце Сyber Суперліги Парі-Матч пройдуть 28 квітня. Згодом буде оголошено склад груп та розклад групового етапу чемпіонату.
Медіа партнером змагань виступить телеканал Xsport. Усі матчі у супроводі коментаторів будуть доступними в ефірному плеєрі каналу, а також на сайті ФБУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України оголосила про завершення сезону Суперліги Парі-Матч через коронавірус.
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