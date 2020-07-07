Опубліковано останнє листування пілота Кобі Браянта перед авіакатастрофою

Los Angeles Times опублікував серію текстових повідомлень, якими обмінювалися контролер рейсу, подруга пілота Ари Зобаяна, сам пілот та інші люди, які відповідали за транспортування Кобі до місця призначення.

У листуванні, переклад якого наводить championat.com, вони обговорювали погоду й умови польоту.

Працівниця компанії OC Helicopters Патті Тейлор розіслала групове текстове повідомлення в робочий чат. Вона відповідала за організацію рейсу Кобі і наземний транспорт на місці прибуття.

"Погода завтра буде гарною?" – запитала Тейлор.

"Щойно перевірив прогноз. Завтра не кращий день, але не такий поганий порівняно з сьогоднішнім", – відповів 50-річний пілот Ара Зобаян.

За повідомленням Times, Зобаян літав із Браянтом цим маршрутом як мінімум 10 разів.

Тейлор: "Є проблема з рекомендованою погодою для польоту".

Зобаян: "Прийняв. Буду давати рекомендації про погоду рано вранці".

Тесс Девідсон, подруга Зобаяна, повідомила слідчим, що на Ару ніколи не тиснули щодо польотів. Тейлор заявила, що польоти з Браянтом часто скасовувалися або затримувалися через погоду. Вона сказала, що Браянту не подобалося, коли йому казали "ні", але в компанії часто так робили заради заходів безпеки.

Курт Дітц, колишній пілот Island Express, який літав із Браянтом, сказав слідчим, що Кобі залишав погодні побоювання на розсуд пілота, тому що "він припускав, що той робить свою роботу".

О 7:30 ранку 26 січня 2020 року Зобаян відправив повідомлення "Здається, погода гарна". Менш ніж через годину Тейлор відповіла: "Начебто все гаразд". Рік Уебб, власник OC Helicopters, написав: "Я згоден".

"Злітаємо", – написала Тейлор о 9:06, коли вертоліт Sikorsky S-76B покинув аеропорт Джона Уейна в Санта-Ані.

"Тут почався легкий дощ", – повідомив один із водіїв Браянта з аеропорту Камарiльо (кінцевий пункт призначення рейсу) о 9:33 ранку.

"Ми піднімаємося до висоти 4000", – сказав Зобаян авіадиспетчеру о 9:44. Він вказав, що летить над хмарним покровом із сильним туманом.

"А що ти збираєшся робити, коли досягнеш цієї висоти?" – запитав авіадиспетчер. Не було відповіді, тому питання ставилося ще кілька разів. Відповіді не було. Вертоліт розбився о 9:45.

"Приземлилися?" – організаторка рейсу запитала водія в аеропорту камарилья, через три хвилини після запланованого часу прибуття.

"Поки нi", – відповів водій.

О 10:02 Тейлор відправила повідомлення: "Ара, у тебе все гаразд?"

У цей час прокинулася подруга Зобаяна і написала йому повідомлення, що було для них нормою. Текстове повідомлення не було доставлено.

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