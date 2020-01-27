З'явилися останні фото Кобі Браянта та його доньки

Американська преса опублікувала останні знімки легенди світового баскетболу Кобі Браянта та його доньки Джіанни, які загинули в авіакатастрофі 26 січня.

Фотографії були зроблені 25 січня на баскетбольному матчі команд 8-го класу, який відбувався у його "Академії Мамба Спорт". Кобі традиційно спостерігав за грою доньки. Якоїсь миті легендарний баскетболіст дав кілька порад Джіанні.

Останні знімки Кобі Браянта і його дочки Джіанни TMZ

Останні знімки Кобі Браянта і його дочки Джіанни TMZ

Останні знімки Кобі Браянта і його дочки Джіанни TMZ

Зазначається, що Кобі був тренером однієї з команд Джіанни в минулому. Також Браянт неодноразово говорив, що його дочка хоче потрапити у WNBA (жіночий аналог НБА). У неї був талант до баскетболу.

Кобі Браянт із дочкою Джіанною 29 грудня 2019 року на матчі НБА в Лос-Анджелесі businessinsider.com

Кобі Браянт і Джіанна TMZ

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