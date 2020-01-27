З'явилися останні фото Кобі Браянта та його доньки

Американська преса опублікувала останні знімки легенди світового баскетболу Кобі Браянта та його доньки Джіанни, які загинули в авіакатастрофі 26 січня.
Фотографії були зроблені 25 січня на баскетбольному матчі команд 8-го класу, який відбувався у його "Академії Мамба Спорт". Кобі традиційно спостерігав за грою доньки. Якоїсь миті легендарний баскетболіст дав кілька порад Джіанні.
Останні знімки Кобі Браянта і його дочки Джіанни
TMZ
Останні знімки Кобі Браянта і його дочки Джіанни
TMZ
Останні знімки Кобі Браянта і його дочки Джіанни
TMZ
Зазначається, що Кобі був тренером однієї з команд Джіанни в минулому. Також Браянт неодноразово говорив, що його дочка хоче потрапити у WNBA (жіночий аналог НБА). У неї був талант до баскетболу.
Кобі Браянт із дочкою Джіанною 29 грудня 2019 року на матчі НБА в Лос-Анджелесі
businessinsider.com
Кобі Браянт і Джіанна
TMZ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув внаслідок аварії вертольота Сікорський S-76 "Спіріт". Трагедія трапилася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст Кобі Браянт, майже 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легендарного американського баскетболіста.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелес, Каліфорнія, США), в якій розбився Кобі Браянт.
Також ЗМІ з'ясували найбільш ймовірну причину аварії – вважається, що гелікоптер потрапив у зону густого туману.
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