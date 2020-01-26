Легендарний Кобі Брайант загинув в авіакатастрофі

Легендарний американський баскетболіст Кобі Брайант загинув в результаті аварії вертольота, повідомляє TMZ.
Місце аварії вертольота Кобі Брайанта
TMZ
На приватному вертольоті 41-річного Брайанта сталася пожежа, після чого апарат впав в Калабасасі, місті, розташований в окрузі Лос-Анджелесу, Каліфорнія, захід США. Трагедія сталася в неділю, 26 січня. На борту разом з Кобі знаходилося ще четверо осіб, ніхто з них не вижив.
Фото з місця падіння
TMZ
Американські ЗМІ опублікували перші кадри з місця. Повітряне судно впало в горах, на місці працюють екстрені служби.
Брайант протягом 20 сезонів виступав за одну баскетбольну команду, "Лос-Анджелес Лейкерс". Грав на позиції атакуючого захисника.
Кобі Брайант
18 раз брав участь у матчі всіх зірок, 15 раз включався до збірної всіх зірок і 12 раз в збірну захисту всіх зірок. У складі національної збірної США двічі вигравав "золото" Олімпійських ігор, а також ставав переможцем чемпіонату Америки.
Його чотири нагороди MVP матчу всіх зірок є найбільшою кількістю в історії НБА.14 квітня 2016 роки закінчив кар'єру в НБА, набравши в своєму останньому матчі з "Ютою" 60 очок. У 2018 році отримав премію "Оскар" за кращий анімаційний короткометражний фільм "Дорогий баскетбол".
Кобі Брайант
З 2001 року одружений на танцівниці мексиканського походження Ванессі Лейн. У пари народилися три дочки: Наталія Даймент Брайант 2003 року, Джіанна Марія-Оноре Брайант 2006 року і Бьянка Белла Брайант 2016 року.
Кобі Брайант з дружиною і дочками (2017 рік)
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