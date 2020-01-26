Легендарний Кобі Брайант загинув в авіакатастрофі

Легендарний американський баскетболіст Кобі Брайант загинув в результаті аварії вертольота, повідомляє TMZ.

Місце аварії вертольота Кобі Брайанта TMZ

На приватному вертольоті 41-річного Брайанта сталася пожежа, після чого апарат впав в Калабасасі, місті, розташований в окрузі Лос-Анджелесу, Каліфорнія, захід США. Трагедія сталася в неділю, 26 січня. На борту разом з Кобі знаходилося ще четверо осіб, ніхто з них не вижив.

Фото з місця падіння TMZ

Американські ЗМІ опублікували перші кадри з місця. Повітряне судно впало в горах, на місці працюють екстрені служби.

Брайант протягом 20 сезонів виступав за одну баскетбольну команду, "Лос-Анджелес Лейкерс". Грав на позиції атакуючого захисника.

Кобі Брайант

18 раз брав участь у матчі всіх зірок, 15 раз включався до збірної всіх зірок і 12 раз в збірну захисту всіх зірок. У складі національної збірної США двічі вигравав "золото" Олімпійських ігор, а також ставав переможцем чемпіонату Америки.

Його чотири нагороди MVP матчу всіх зірок є найбільшою кількістю в історії НБА.14 квітня 2016 роки закінчив кар'єру в НБА, набравши в своєму останньому матчі з "Ютою" 60 очок. У 2018 році отримав премію "Оскар" за кращий анімаційний короткометражний фільм "Дорогий баскетбол".

Кобі Брайант

З 2001 року одружений на танцівниці мексиканського походження Ванессі Лейн. У пари народилися три дочки: Наталія Даймент Брайант 2003 року, Джіанна Марія-Оноре Брайант 2006 року і Бьянка Белла Брайант 2016 року.

Кобі Брайант з дружиною і дочками (2017 рік)

Новини Легендарный хоккеист трагически погиб во время занятий дайвингом

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня в Києві на 74-му році життя помер багаторічний президент Асоціації спортивних журналістів України, член НОК України Михайло Волобуєв.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!