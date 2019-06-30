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"Ми дуже розчаровані": Бошкович - про поразку збірної України

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Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу Горан Бошкович прокоментував невдачу команди на Євробаскеті-2019.

Горан Бошкович

Горан Бошкович

ФІБА

"В цілому, ми дуже розчаровані. Так, сьогодні ми програли, але у мене нема такого розчарування і незадоволення, яке було після гри проти Латвії. Сьогодні ми грали з куди більшою енергією, але нам не вистачило глибини складу, трапилася травма Ольховик, можливо, її кидкової мощі нам теж не вистачило. Я нарешті домігся від нашого складу потрібної енергії, але результат залишається на табло", - цитує Бошковича ПБ.

Чорногорський наставник шкодує, що його підопічні промахнулися занадто багато кидків.

"Очевидно, 18 неточних дальніх кидків у першій половині дуже негативно позначилися на нашій команді, на впевненості. Я не пам'ятаю такого початку в своїй недавній практиці. Можливо, нам варто було б більше пасувати м'яч в трьохсекундну зону, але я завжди кажу гравцям кидати по кільцю, якщо вони знаходяться у відкритій позиції. Це філософія баскетболу. Більшість з цих кидків, близько 25, були відкритими. Зрозуміло, що такі дні трапляються. Цей склад збірної України вміє кидати з дистанції, але коли ти мажеш таку кількість кидків, ти втрачаєш впевненнiсть. Ми добре билися, ми зрівняли рахунок, але нам не вистачило сил. Зрозуміло, що відсоток міг бути краще, але в баскетболі, якщо ти хочеш перемогти, ти повинен щось потрапляти з периметра", - підсумував фахівець.

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Нагадаємо, що жіноча збірна України з баскетболу програла Великобританії (54:68) в третьому турі групового етапу на чемпіонаті Європи-2019 і не змогли пробитися в плей-офф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ігри перших двох турів для нашої команди завершилися поразками. Спершу українки поступилися чемпіонкам Європи іспанкам (77:95), а потім у напруженій зустрічі програли господиням Євробаскету-2019 латвійкам (74:82).

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Тема
Євробаскет-2019
Особа
Горан Бошкович
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
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