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4 грудня • оновлено в 13:34
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Матч шкільних команд в США закінчився грандіозним побоїщем: опубліковане відео

1.9т
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Фінальний матч баскетбольного турніру між старшокласниками у Фініксі закінчився масовою бійкою між командами і глядачами на трибунах.

Баскетболісти шкіл Меса Скайлайн і Сезар Чавес вишикувалися для обміну післяматчовими рукостисканнями, коли один із гравців школи Чавеса вдарив суперника. Це спровокувало справжнє побоїще між баскетболістами, тренерами і глядачами, повідомляє агентство New York Post.

Бійка між Меса Скайлайн і Сезар Чавес

Бійка між Меса Скайлайн і Сезар Чавес

Для врегулювання конфлікту на місце події була викликана поліція. Все обійшлося без серйозних травм і затримань. Керівники школи Сезара Чавеса скасували наступний матч команди, який відбудеться у п'ятницю, і мають намір провести внутрішнє розслідування інциденту.

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Сам поєдинок закінчився перемогою Меса Скайлайн із рахунком 63:56.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у бою MMA в Португалії відбулася вкрай рідкісна подія – суперники відправили одне одного в нокдаун.

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Місце
США Фінікс
Тег
бійка
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
без стрельбы нещитово...
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