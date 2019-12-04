Матч шкільних команд в США закінчився грандіозним побоїщем: опубліковане відео

Фінальний матч баскетбольного турніру між старшокласниками у Фініксі закінчився масовою бійкою між командами і глядачами на трибунах.

Баскетболісти шкіл Меса Скайлайн і Сезар Чавес вишикувалися для обміну післяматчовими рукостисканнями, коли один із гравців школи Чавеса вдарив суперника. Це спровокувало справжнє побоїще між баскетболістами, тренерами і глядачами, повідомляє агентство New York Post.

Бійка між Меса Скайлайн і Сезар Чавес

Для врегулювання конфлікту на місце події була викликана поліція. Все обійшлося без серйозних травм і затримань. Керівники школи Сезара Чавеса скасували наступний матч команди, який відбудеться у п'ятницю, і мають намір провести внутрішнє розслідування інциденту.

Новини Турнір у Росії завершився грандіозною бійкою

Сам поєдинок закінчився перемогою Меса Скайлайн із рахунком 63:56.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у бою MMA в Португалії відбулася вкрай рідкісна подія – суперники відправили одне одного в нокдаун.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!