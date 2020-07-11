Instagram додав на сторінку загиблого Кобі Браянта особливий напис. Фотофакт
26 січня легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спіріт"
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Браянта Джіанна-Марія Оноре, вона ж GiGi
У Браянта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Бьянка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 року
Instagram майже пам'ять Кобі Браянта.
Соціальна мережа Instagram тимчасово отредактировала дані облікового запису загиблого ексбаскетболіста "Лос-Анджелес Лейкерс" і збірної США Кобі Браянта.
"Світла пам'ять", – було написано на сторінці легендарного спортсмена між аватаром і описом профілю. На момент публікації цієї новини напис вже відсутнiй.
Instagram додав на сторінку загиблого Кобі Брайанта особливу напис. Фотофакт Instagram Кобі Браянта
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано падіння апарату.
Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) США опублікував відео останків вертольота.
Крім того, NTSB розкрив шокуючі подробиці падіння.
18 червня ЗМІ опублікували витяги з результатів розслідування авіакатастрофи, де вказувалася ймовірна причина
7 липня була опублікована остання листування пілота Кобі Браянта перед авіакатастрофою