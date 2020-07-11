МоваЯзык

Топтеми:

Instagram додав на сторінку загиблого Кобі Браянта особливий напис. Фотофакт

Максим Богданов
Максим Богданов
Баскетбол
803
Кобі Браянт

Instagram майже пам'ять Кобі Браянта.

Соціальна мережа Instagram тимчасово отредактировала дані облікового запису загиблого ексбаскетболіста "Лос-Анджелес Лейкерс" і збірної США Кобі Браянта.

"Світла пам'ять", – було написано на сторінці легендарного спортсмена між аватаром і описом профілю. На момент публікації цієї новини напис вже відсутнiй.

Instagram додав на сторінку загиблого Кобі Брайанта особливу напис. Фотофакт

Instagram додав на сторінку загиблого Кобі Брайанта особливу напис. Фотофакт Instagram Кобі Браянта

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кобі Браянт
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Баскетбол