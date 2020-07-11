Соціальна мережа Instagram тимчасово отредактировала дані облікового запису загиблого ексбаскетболіста "Лос-Анджелес Лейкерс" і збірної США Кобі Браянта.

"Світла пам'ять", – було написано на сторінці легендарного спортсмена між аватаром і описом профілю. На момент публікації цієї новини напис вже відсутнiй.

Instagram додав на сторінку загиблого Кобі Брайанта особливу напис. Фотофакт Instagram Кобі Браянта

Як повідомляв OBOZREVATEL: