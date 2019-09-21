Дніпро - Хімік: відеотрансляція матчу за Суперкубок України з баскетболу

Володар Кубка України "Дніпро" зіграє проти чемпіона України "Хіміка" в матчі за Суперкубок України. Поєдинок у відповідь відбудеться в Дніпрі в суботу, 21 вересня.

Перша зустріч між цими командами пройшла на майданчику южненської команди і завершилася впевненою перемогою "Дніпра" - 78:63.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Дніпро" – "Хімік" буде доступна в прямому ефірі на телеканалі XSPORT і на OBOZREVATEL. Початок – о 14:00.

Плеєр з трансляцією з'явиться в цій новині ближче до початку матчу.

Незважаючи на впевнену перемогу 4 дні тому, дніпряни серйозно готуються до майбутнього поєдинку. Головний тренер Денис Журавльов не очікує легкої прогулянки навіть незважаючи на те, що матч пройде в рідному ДС "Шинник".

На своєму паркеті баскетболісти "Дніпра" завжди сильно проводять свої поєдинки.

Головний тренер "Хімік" Віталій Степановський має намір дати серйозний бій супернику.

"У першій грі ми провалилися на старті, і приблизно з такою різницею і закінчили зустріч. Десь було хвилювання, десь невдалий старт, десь самі не потрапили якісь перші кидки. У Дніпрі завжди дуже складно грати, але не буває нічого неможливого, потрібно намагатися, виконувати свою роботу. Будемо намагатися вбити в цій грі двох зайців: загравати молодих гравців і намагатися добиватися позитивного результату", - цитує Степанівського клубна пресслужба.

Нагадаємо, що рік тому "Дніпро" також став володарем Суперкубка України. Підопічні Дениса Журавльова обіграла "Черкаські Мавпи" (80:75), і за сумою двох матчів завоювали найпрестижніший трофей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України оголосила склад учасників і регламент нового сезону Суперліги Парі-Матч.

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