Чемпіон України здобув першу перемогу в Суперлізі Парі-Матч

Чинний чемпіон України з баскетболу "Хімік" з Южного здобув першу перемогу в новому сезоні Суперліги Парі-Матч. Зустріч проти БК "Одеси" завершилася з рахунком 100:94.

Першими відкрили рахунок в матчі гості паркету – Денис Носков в першій ж атаці своєї команди влучив середній кидок, на що южненці спочатку спробували відповісти триочковим від Марченка, але зрівняти рахунок вийшло лише з другої спроби – точним був Вільямс.

Надалі впродовж всього періоду обидві команди демонстрували рівну гру: в одеситів запалював Артамонов, а в Хіміка добре виглядав молодий Артем Ковальов. Закінчилась перша чверть з рахунком 22:25 на користь гостей.

Друга десятихвилинка вийшла у команд ще більш результативною: на двох за 10 хвилин команди набрали 54 бали. На провідних ролях у команд в цей час були Марченко, який розкидався з дальної дистанції, та Мейсі в Одесi.

Закрив ж першу половину гри ефектним баззером з центру майданчику новачок южненців – Айзея Вільямс – 50:51.

У третьому періоді команда Віталія Степановського швидко вийшла вперед і зуміла забезпечити мінімальний відрив. В цьому відрізку продовжив добре себе показувати Артем Ковальов. Перед останньою десятихвилинкою господарі паркету зуміли забезпечити собі 8 балів переваги, які у підсумку і забезпечили перемогу діючим чемпіонам країни.

"Хімік" - БК "Одеса" 100: 94 (22:25 28:26, 31:22, 19:21)

Хімік: Вільямс (16 + 9 передач), Марченко (24 + 4 підбирання), Войналович (9), Ковальов (20 + 5 підбирань), Угба (6 + 7 підбирань) - старт; Рябчук (14), Козак, Горобченко (3 + 5 передач), Салліван (8).

Одеса: Артамонов (23 + 11 передач), Мейсі (27 + 6 підбирань), Носков (9), Холлоуей (22 + 7 підбирань), Новіков (2 + 5 підбирань) - старт; Кадигроб (3), Лі (8).

Наступні матчі

Хімік наступну гру проведе також на домашньому паркеті 10 вересня проти Київ-Баскету. Одеса в той же день і також вдома зустрінеться з Мавпами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня БК "Запоріжжя" і "Черкаські Мавпи" здобули перші перемоги в новому розіграші Суперліги Парі-Матч.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!