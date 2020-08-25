З'явився прогноз погоди на вересень 2020 в Україні: карти

Погода в Україні у вересні очікується дощовою, але теплою. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця буде коливатися від +15 до +32 градусів.

Про це свідчать дані сайту Gismeteo. У Києві перший тиждень вересня буде дощовим, як і весь вересень.

Погода у Києві

За прогнозами синоптиків, опадів в столиці не буде тільки 2, 13 і 22 вересня. Температура повітря від +18 до +26 вдень, вночі +13 +18. Найтепліший день в столиці очікується 1 вересня.

Погода в Києві у вересні 2020 (gismeteo.ua)

Погода у Львові

У Львові вересень прогнозують таким же дощовим. Очікується, що опади не припиняться весь місяць. Максимальну температуру повітря в регіоні обіцяють 17 вересня – +29 градусів. В інші дні від +15 до +26 вдень, вночі +11 +17.

Погода у Львові у вересні 2020 (gismeteo.ua)

Погода в Одесі

Перший місяць осені в Одесі пройде сонячно і майже без опадів, дощі прогнозують протягом першої половини місяця. Температура повітря +24 +29 вдень, вночі від +18 до +23 градусів.

Погода в Одесі у вересні 2020 (gismeteo.ua)

Погода в Харкові

Вересень Харкові може бути похмурим і дощовим. Температура повітря понад +30 градусів триматиметься тільки перші три дні місяця, потім прогнозують похолодання до +21 +24 градусів. При цьому під кінець вересня знову обіцяють +31. Вночі температура повітря опуститься до +7 +21.

Погода в Харкові у вересні 2020 (gismeteo.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. У той же час очікуються короткочасні періоди похолодання.

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