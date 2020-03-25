З'ясувалася смертельна небезпека "ліків" від коронавірусу

Лікарський препарат хлорохін несе смертельну небезпеку в разі лікування ним коронавірусу нового типу.

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Таке попередження міститься у прес-релізі, опублікованому 23 березня на сайті некомерційної організації охорони здоров'я Banner Health.

Хлорохін – ліки для лікування і профілактики малярії. У США вже зафіксовано трагічний випадок, пов'язаний з прийомом цього засобу.

Лікарський препарат хлорохін несе смертельну небезпеку Ілюстрація

Так, подружжя віком 60 років випили невелику кількість цього засобу в якості превентивних заходів.

Після цього їх обох госпіталізували. Чоловіка реанімувати не вдалося. Його дружина знаходиться в критичному стані під наглядом лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у китайській провінції Юньнань зафіксована перша смерть від таємничого хантавірусу – вірусу тваринного походження.

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