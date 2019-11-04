Знову бабине літо: Гідрометцентр озвучив прогноз погоди на тиждень

У період з 4 по 10 листопада в Україні буде спостерігатися чергове "бабине літо".

Вдень температура повітря може досягати 20 градусів вище нуля. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

"Цей період можна назвати другим бабиним літом, вже листопадовим. Воно триватиме, як мінімум, тиждень, а далі подивимося", – повідомив він.

Цей період можна назвати другим бабиним літом, сказав синоптик

За словами синоптика, потепління, яке почалося по всій території України, пов'язане з теплою повітряною масою, яка прийшла в країну з Середземного моря. "У зв'язку з потужним потоком південного вітру температури будуть підніматися навіть до 20 градусів по Україні", – спрогнозував він.

За оцінками синоптика, протягом тижня денні температури повітря зможуть досягати 18-20 градусів вище нуля, причому, не тільки на півдні, але і в центрі країни. "Ми не очікуємо, що нічні температури будуть опускатися нижче нуля. Буде від 5 до 10 градусів тепла, на півдні в окремі дні навіть до 13-15 градусів", – повідомив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптики Укргідрометцентру спрогнозували в Україні поривчастий вітер в понеділок, 4 листопада.

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