Жителі села Долиняни в Чернівецькій області влаштували цькування родині, яка повернулася з КНР через спалах коронавірусу.

Галина Думанська із хворим на ДЦП 4-річним сином Назаром повернулися після лікування, що хлопчик проходив щорічно, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що жінку з дитиною перевіряли як мінімум чотири рази на наявність коронавірусу. Коли родина все ж повернулася до рідного села, односельці влаштували їм цькування, змусивши ізолюватися.

Галина з дітьми сидить в ізоляції Кадр з відео

"Люди почали критикувати мене, що ми вчинили злочин, тому що ми не пройшли обстеження у "Борисполі", я не знаю яке", – розповіла Галина.

За її словами, обмежувати почали навіть її старшу дочку, яка Китай не відвідувала. В результаті родина змогла виходити тільки на двір, щоб подихати кілька хвилин свіжим повітрям. Медики взяли у них кров, приїхавши в захисних костюмах, що ще більше перелякало місцевих жителів.

Сім'ю загнобити за поїздку в Китай Кадр з відео

"Телефон був червоний, у мене паніка. Директор школи каже – приходять батьки з цього класу, плачуть, бо пустили дівчинку, в третьому класі дівчинка. Забирають дітей", – розповіла староста Долиняни Валентина Дудчак.

За словами заступника керівника села Анатолія Мігалатюка, насправді жителів схвилювало те, що Галина з сином не пройшла обстеження в аеропорту "Бориспіль".

Жнка з дітьми вже майже два тижні не виходить з дому. "Карантин" повинен закінчитися 24 лютого. Що примітно, сім'я більше тижня чекає на результати аналізів. Тим часом староста не дозволила після завершення терміну ізоляції виходити на вулицю. За її словами, карантин оголошується на 30-40 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабміні розповіли, що в Україні поки що не було зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.

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