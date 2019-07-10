"Це рятує життя!" Журналістка, яка перемогла рак, підірвала мережу потужним закликом

Українська журналістка Яніна Соколова, яка поборола рак, закликала пройти тест на онкозахворювання.
У Facebook вона написала про головний свій життєвий меседж: "Слідкуйте за своїм здоров'ям!" і запропонувала приєднатися до флешмобу #ияпройдутест.
"Мої близькі і я тепер точно знатимуть, що це рятує життя. Саме тому, я закликаю вас взяти участь у цьому флешмобі", – написала вона.
Яніна Соколова
Facebook Яніни Соколової
"Я – ніколи... Ніколи не думала, що зі мною трапиться рак. До лікарів ходила, коли припече. Всі натяки організму, що щось не так, сприймала як побічні дії від нестачі сну, протягів, нервів і ментальне "та пройде". Не пройшло", – поділилася журналістка.
Вона розповіла, що у листопаді 2018 року після наполегливих натяків протягом трьох років організм показав "червону картку", а аналіз – смертельний для багатьох діагноз.
"Я вдячна небу і лікарям за те, що зараз здорова і можу про все це вам написати", – уклала журналістка.
Пост Соколової отримав потужний відгук у мережі, багато користувачів у коментарях зазначили, що вже пройшли тест. На момент публікації він набрав 3,2 тисячі лайків та більш ніж 1 тисячу перепостів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла про страшні стереотипи раку в українському суспільстві, з якими особисто була змушена зіткнутися.
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