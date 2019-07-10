Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Це рятує життя!" Журналістка, яка перемогла рак, підірвала мережу потужним закликом

14.2т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова, яка поборола рак, закликала пройти тест на онкозахворювання.

У Facebook вона написала про головний свій життєвий меседж: "Слідкуйте за своїм здоров'ям!" і запропонувала приєднатися до флешмобу #ияпройдутест.

"Мої близькі і я тепер точно знатимуть, що це рятує життя. Саме тому, я закликаю вас взяти участь у цьому флешмобі", – написала вона.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Facebook Яніни Соколової

"Я – ніколи... Ніколи не думала, що зі мною трапиться рак. До лікарів ходила, коли припече. Всі натяки організму, що щось не так, сприймала як побічні дії від нестачі сну, протягів, нервів і ментальне "та пройде". Не пройшло", – поділилася журналістка.

Новини
Рак у Яніни Соколової: що відомо про її хворобу і її проект

Вона розповіла, що у листопаді 2018 року після наполегливих натяків протягом трьох років організм показав "червону картку", а аналіз – смертельний для багатьох діагноз.

"Я вдячна небу і лікарям за те, що зараз здорова і можу про все це вам написати", – уклала журналістка.

Пост Соколової отримав потужний відгук у мережі, багато користувачів у коментарях зазначили, що вже пройшли тест. На момент публікації він набрав 3,2 тисячі лайків та більш ніж 1 тисячу перепостів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла про страшні стереотипи раку в українському суспільстві, з якими особисто була змушена зіткнутися.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна Київ
Тег
рак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
4
Смішно
19
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel