"Це рятує життя!" Журналістка, яка перемогла рак, підірвала мережу потужним закликом

Українська журналістка Яніна Соколова, яка поборола рак, закликала пройти тест на онкозахворювання.

У Facebook вона написала про головний свій життєвий меседж: "Слідкуйте за своїм здоров'ям!" і запропонувала приєднатися до флешмобу #ияпройдутест.

"Мої близькі і я тепер точно знатимуть, що це рятує життя. Саме тому, я закликаю вас взяти участь у цьому флешмобі", – написала вона.

Яніна Соколова Facebook Яніни Соколової

"Я – ніколи... Ніколи не думала, що зі мною трапиться рак. До лікарів ходила, коли припече. Всі натяки організму, що щось не так, сприймала як побічні дії від нестачі сну, протягів, нервів і ментальне "та пройде". Не пройшло", – поділилася журналістка.

Вона розповіла, що у листопаді 2018 року після наполегливих натяків протягом трьох років організм показав "червону картку", а аналіз – смертельний для багатьох діагноз.

"Я вдячна небу і лікарям за те, що зараз здорова і можу про все це вам написати", – уклала журналістка.

Пост Соколової отримав потужний відгук у мережі, багато користувачів у коментарях зазначили, що вже пройшли тест. На момент публікації він набрав 3,2 тисячі лайків та більш ніж 1 тисячу перепостів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розповіла про страшні стереотипи раку в українському суспільстві, з якими особисто була змушена зіткнутися.

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