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Журналістка "112 Україна" поскаржилася на обмеження прав російськомовних в Україні

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
4,6 т.
Катерина Жарких поскаржилася на обмеження прав російськомовних

Катерина Жарких поскаржилася на обмеження прав російськомовних

Журналістка "112 Україна" Катерина Жарких поскаржилася на обмеження прав російськомовних людей в Україні.

На своїй сторінці у Facebook вона навела приклад табличок з відсутністю російської мови в деяких громадських закладах столиці, зазначивши, що це її ображає.

"Історично так склалося, що майже всі кияни російськомовні. Як і половина нашої Батьківщини. Сьогодні нас хочуть зробити "нацменшинами", що просто неприйнятно! Дискримінацію за мовним принципом я бачу кожен день в магазинах, кафе, кіно. Квоти на тв, заборона на книги з Росії (мені цікаво, як книга про кишечник загрожує цілісності країни?), плюс російською мовою книги знайти складно. Чому немає вибору?", – поскаржилася Жарких.

Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних

Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних Facebook Катерини Жарких

Журналіста вважає, що на підгрунті мовного питання українців нібито хочуть посварити між собою.

"Нам постійно хочуть нав'язати якийсь комплекс недогромадянина, недоукраїнця. "Ми ж живемо в Україні, значить маємо говорити українською". Ну маячня ж! Навіщо видавати себе за того, ким не є? Навіщо кривлятися? Залишайтеся собою, будьте вірними собі! Не комплексуйте і не принижуйте себе. Ви – українці, працюєте на свою країну, платите податки, а за ваші гроші вас принижують і залякують. Хочуть, щоб ви поїхали в іншу країну або взагалі померли від кулаків нібито "патріотів", які між собою теж російською говорять. На цьому підгрунті сварять людей між собою, звеличуючи одних і принижуючи інших", – написала вона.

Жарких підкреслила, що вона не проти української мови, але вважає, що її потрібно розвивати через "любов": "Писати казки, вірші, складати пісні – підвищувати культуру".

На її думку, владі вигідно "стравлювати населення": "Влада вже котрий рік тільки забороняє і руйнує. Не захищає більшу частину країни. А Зеленський йшов на пост, як російськомовний президент. Значить вигідно продовжувати стравлювати населення. Значить все-таки втратимо Донбас, тому що не хочемо чути. Мовну політику потрібно міняти і почати з того, щоб чути і поважати".

Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних

Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних Facebook Катерини Жарких

Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних

Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних Facebook Катерини Жарких

Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних

Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних Facebook Катерини Жарких

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спалахнув мовний скандал навколо McDonald's в Україні. Причиною тому послужила відсутність в меню терміналу самообслуговування російської мови.

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