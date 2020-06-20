Журналістка "112 Україна" Катерина Жарких поскаржилася на обмеження прав російськомовних людей в Україні.

На своїй сторінці у Facebook вона навела приклад табличок з відсутністю російської мови в деяких громадських закладах столиці, зазначивши, що це її ображає.

"Історично так склалося, що майже всі кияни російськомовні. Як і половина нашої Батьківщини. Сьогодні нас хочуть зробити "нацменшинами", що просто неприйнятно! Дискримінацію за мовним принципом я бачу кожен день в магазинах, кафе, кіно. Квоти на тв, заборона на книги з Росії (мені цікаво, як книга про кишечник загрожує цілісності країни?), плюс російською мовою книги знайти складно. Чому немає вибору?", – поскаржилася Жарких.

Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних Facebook Катерини Жарких

Журналіста вважає, що на підгрунті мовного питання українців нібито хочуть посварити між собою.

"Нам постійно хочуть нав'язати якийсь комплекс недогромадянина, недоукраїнця. "Ми ж живемо в Україні, значить маємо говорити українською". Ну маячня ж! Навіщо видавати себе за того, ким не є? Навіщо кривлятися? Залишайтеся собою, будьте вірними собі! Не комплексуйте і не принижуйте себе. Ви – українці, працюєте на свою країну, платите податки, а за ваші гроші вас принижують і залякують. Хочуть, щоб ви поїхали в іншу країну або взагалі померли від кулаків нібито "патріотів", які між собою теж російською говорять. На цьому підгрунті сварять людей між собою, звеличуючи одних і принижуючи інших", – написала вона.

Жарких підкреслила, що вона не проти української мови, але вважає, що її потрібно розвивати через "любов": "Писати казки, вірші, складати пісні – підвищувати культуру".

На її думку, владі вигідно "стравлювати населення": "Влада вже котрий рік тільки забороняє і руйнує. Не захищає більшу частину країни. А Зеленський йшов на пост, як російськомовний президент. Значить вигідно продовжувати стравлювати населення. Значить все-таки втратимо Донбас, тому що не хочемо чути. Мовну політику потрібно міняти і почати з того, щоб чути і поважати".

Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних Facebook Катерини Жарких

Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних Facebook Катерини Жарких

Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних Facebook Катерини Жарких

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спалахнув мовний скандал навколо McDonald's в Україні. Причиною тому послужила відсутність в меню терміналу самообслуговування російської мови.